Песков отказался считать цензурой законопроект о фейковых новостях
13 марта 2019 16:59
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Песков заявил, что фейковые новости жестко регулируются во многих странах и что необходимо аналогично действовать и в России. Он подчеркнул, что опасения по поводу применения закона могут оказаться беспочвенными.
При этом пресс-секретарь не стал прогнозировать, подпишет ли закон Владимир Путин, и предложил дождаться поступления документа в Кремль. Песков также отметил, что работа над законопроектом «ведется давно, он достаточно продуманный».
13 марта законопроект поддержал Совет Федерации, хотя СПЧ при президенте просил сенаторов отклонить документ и указывал, что он создает «основу для произвольного преследования граждан и организаций». Госдума одобрила закон 7 марта. Он предусматривает штраф за распространение недостоверных новостей в размере от 30 тыс. до 1,5 млн руб. и блокировку издания, которое по каким-либо причинам не смогло «незамедлительно» удалить недостоверный материал.
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