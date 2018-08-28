Песков объяснил решение Путина выступить с обращением по реформе пенсий

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«Это связано с важностью темы», — ответил Песков, отвечая на вопрос о том, не связано ли это решение с падением рейтинга президента. ​На уточняющий вопрос, беспокоится ли насчет рейтингов Путин, Песков ответил отрицательно. «Нет, он неоднократно сам об этом говорил», — ответил пресс-секретарь президента.Ранее сегодня во время совещания с членами правительства в Омске президент заявил, что в «ближайшее время, может быть прямо завтра» выступит с заявлением по поводу повышения пенсионного возраста.Позже Песков сообщил, что Путин выступит с телеобращением по этой теме. По его словам, президент может обратиться к гражданам страны уже завтра, 29 августа.Песков отметил, что эта тема обсуждается не одно, а «несколько десятилетий», а Путин «формулировал свою позицию раньше» — в частности, говорил про демографические проблемы России в президентском послании.«Но поскольку сейчас этот вопрос стал весьма и весьма резонансным, то и президент посчитал необходимым прояснить свою позицию», — пояснил пресс-секретарь президента.О планах повышения пенсионного возраста (для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин — с 55 до 63 лет) глава правительства России Дмитрий Медведев объявил в июне 2018 года.В начале августа социологи ФОМа и ВЦИОМа фиксировали снижение рейтингов президента и премьера. Так, например, по данным ВЦИОМа на 5 августа, уровень доверия Путину составил 35,9%, неделей раньше — 36,7%. Перед президентскими выборами, 29 апреля, уровень доверия президенту достигал 48,2%.Снижение доверия президенту фиксировал и Фонд общественного мнения (ФОМ). «Безусловно доверяют» президенту 24% респондентов (максимум в 2018 году был в марте — 43%, в конце июля — 25%), «скорее доверяют» — 34% (в конце июля — 35%, максимум — 40% в январе 2018 года). 41% респондентов заявил, что за последний месяц стали меньше доверять Путину. О росте доверия рассказали 15% респондентов.К середине августа уровень доверия президенту и премьеру вырос. По данным ВЦИОМа, уровень доверия Владимиру Путину за период с 6 по 12 августа вырос с 35,9 до 36,9%. Увеличилось и число тех, кто одобряет деятельность президента, — с 62,8 до 63,1%. Схожую динамику показал и опрос ФОМа. По данным социологов, если в начале августа проголосовать за Владимира Путина были готовы 45% опрошенных (минимальный показатель за пять лет), то к 12 августа этот показатель вырос до 46%.