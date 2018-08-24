Песков объяснил назначение Бабича послом и спецпредставителем президента РФ
24 августа 2018 21:11
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— Это особый статус, особый посол в особой для нас стране. Этим и объясняется наделение Бабича особым статусом, — сказал Песков журналистам.
По его словам, Путин придаёт большое значение развитию отношений между Россией и Белоруссией, а также двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.
Ранее президент РФ подписал указ о назначении Бабича послом России в Белоруссии и спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском.
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