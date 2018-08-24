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Новости /  Политика /  Политика региона  

Песков объяснил назначение Бабича послом и спецпредставителем президента РФ

24 августа 2018 21:11
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил назначение Михаила Бабича послом РФ в Белоруссии и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной, передает life.ru.

— Это особый статус, особый посол в особой для нас стране. Этим и объясняется наделение Бабича особым статусом, — сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин придаёт большое значение развитию отношений между Россией и Белоруссией, а также двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

Ранее президент РФ подписал указ о назначении Бабича послом России в Белоруссии и спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. 
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Комментарии



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24 августа 2018  21:11
Песков объяснил назначение Бабича послом и спецпредставителем президента РФ
Песков объяснил назначение Бабича послом и спецпредставителем президента РФ
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