Первый заместитель главы Самары Владимир Терентьев принимает участие в общем собрании членов Ассоциации городов Поволжья

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В ходе собрания, которое пройдет в городской Ратуше, представители городов обсудят итоги деятельности Ассоциации за 2014-2017 годы, а также план работы на 2018 год и вступление муниципальных образований в общественную организацию. Также в этот день состоятся выборы руководящих органов управления АГП.Кроме того, участники общего собрания уже приняли участие в заседании Казанской городской Думы. На сессии рассматривались вопросы, которые входят в число ключевых для любого муниципалитета: осуществление земельного контроля, развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и повышение качества услуг, сообщает пресс-служба администрации Самары.