Первый бизнесмен из списка Бориса Титова вернулся из Великобритании в Россию‍

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Как написал Титов, "Каковкин обвиняется в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать".Титов пояснил, что на денежные средства Каковкина в день подачи заявления истцом правоохранительные органы наложили арест, поэтому он не мог их вернуть добровольно. "Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию", — добавил омбудсмен.При въезде бизнесмена в Россию его арестовали и направили в следственный изолятор. Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова Каковкина отпустили домой до суда.В начале февраля Титов назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от правоохранительных органов России в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.Фото: Facebook