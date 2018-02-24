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Новости /  Политика /  Политика региона  

Первый бизнесмен из списка Бориса Титова вернулся из Великобритании в Россию‍

24 февраля 2018 14:59
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При въезде бизнесмена в Россию его арестовали и направили в следственный изолятор. Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова Каковкина отпустили домой до суда.
Как сообщает РИА Новости, ростовский бизнесмен Андрей Каковкин, который ранее оказался в "лондонском списке" желающих вернуться в Россию предпринимателей, прибыл из Великобритании на родину. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в Facebook.

Как написал Титов, "Каковкин обвиняется в присвоении 10 миллионов рублей заемных средств, которые он, по мнению следствия, не собирался возвращать".

Титов пояснил, что на денежные средства Каковкина в день подачи заявления истцом правоохранительные органы наложили арест, поэтому он не мог их вернуть добровольно. "Чтобы разрешить это противоречие, Андрею необходимо было вернуться в Россию", — добавил омбудсмен.

При въезде бизнесмена в Россию его арестовали и направили в следственный изолятор. Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова Каковкина отпустили домой до суда.

В начале февраля Титов назвал имена 16 предпринимателей, которые скрываются от правоохранительных органов России в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. 



Фото: Facebook
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Комментарии



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24 февраля 2018  14:59
При въезде бизнесмена в Россию его арестовали и направили в следственный изолятор. Позднее с помощью адвокатов бизнесмена и самого Титова Каковкина отпустили домой до суда.
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