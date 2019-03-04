Перспективы развития "РКЦ Прогресс" Дмитрий Азаров обсудил на встрече с гендиректором АО ОРКК Андреем Жерегеля

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Долгосрочные перспективы развития предприятия "РКЦ Прогресс"обсудил на встрече с генеральным директором АО ОРКК"РКЦ Прогресс" - важнейшее предприятие в СО. Оно является символом для всех жителей губернии. Крупнейший трудовой коллектив в Самаре, как и само предприятие, является флагманом инженерной, научной мысли, прогрессивных космических технологий. Космическая отрасль России сталкивается с новыми вызовами современности.", - отметил Дмитрий Азаров.«Мы готовы содействовать работе по перестройке деятельности корпорации, модернизации предприятий, с тем, чтобы "РКЦ Прогресс" динамично развивался и наращивал свои преимущества», - подчеркнул губернатор.«Перед нами стоит много задач, и мы должны выполнить их с учётом пожеланий регионов, в которых находятся предприятия,- отметил Андрей Жерегеля. - В партнёрстве с АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и правительством СО мы видим будущее. Вместе мы сможем решать любые вопросы и развивать предприятие»."Мы готовы к совместной работе, в том числе по поиску партнёров для реализации непрофильных видов продукции, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Внимание и поддержка предприятия всегда очень важна", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.