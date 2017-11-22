Переход от долевого строительства к проектному банковскому финансированию обсудили в Госдуме РФ

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О том, какую работу в этом направлении ведет Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, рассказал замглавы ведомства«По поручению Президента России мы должны в течение месяца проработать детальный план-график перехода от прямого привлечения средств граждан в долевое строительство на проектное финансирование, либо банковское сопровождение», - напомнил Никита Стасишин. Такая мера направлена на обеспечение безопасности привлечения средств граждан в жилищное строительство, уточнил он.По словам замминистра, Минстрой России проводит консультации с застройщиками и банками. Особого внимания заслуживает опыт банков, которые уже осуществляют проектное финансирование.«В первую очередь, нам необходимо наладить конструктивный диалог с Центральным банком России. Требования, которые ЦБ сейчас предъявляет к проектному финансированию, и инструкции, которые действуют для банков, в отношении строительной отрасли, на наш взгляд, неконкурентоспособны в сравнении с ценой денег, привлеченных от граждан», - заявил замминистра.В ходе работы над планом-графиком предстоит ответить на следующие вопросы: какие все-таки механизмы будут реализованы, в какие сроки, как изменятся правила игры на рынке, кто будет нести инвестиционную ответственность – гражданин, банк или застройщик, и как это все повлияет на конечную стоимость жилья для человека, сообщает пресс-служба минстроя РФ.