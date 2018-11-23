Перед конкурсом на сити-менеджера чиновникам Новокуйбышевска решили проиндексировать зарплату
23 ноября 2018 18:02
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Решение об индексации окладов и ежемесячной надбавки за классный чин главы Новокуйбышевска и его служащих гордума приняла еще 15 ноября, но опубликовала только 22-го числа, передает «СО» ОНЛАЙН.
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