Пенсионная реформа в России растянется на 15 лет
14 июня 2018 15:00
Согласно аналитической записке, кабмин с 1 января следующего года планирует начать повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин и ввести переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию будет повышен до запланированных показателей.
В частности, предусматривается переходный период с 2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. В конце этого периода пенсионный возраст правительство предложило установить на уровне 63 и 65 лет соответственно.
Увеличение пенсионного возраста первыми затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте соответственно 61 года и 56 лет.
Решение поднять возраст выхода на пенсию, как уточняется в документе, было «обусловлено формированием совершенно другой демографической ситуации в стране с учетом мировой тенденции старения населения». Продолжительность жизни, по прогнозам Росстата, в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8 года), а для женщин — 82,1 года (увеличение к уровню 2017 года на 4,5 года), указали в правительстве.
В последние три года в среднем пенсии увеличивались на 400–500 руб., указано в в аналитической записке.
«Увеличение пенсионного возраста позволит увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 1000 руб. в год», — отмечается в документе.
Не коснется этот законопроект россиян, которые имеют право на получение досрочных пенсий в связи с работой в тяжелых условиях (эти пособия получают шахтеры, рабочие сферы черной и цветной металлургии, железнодорожники и др.).
Кроме того, выплаты не изменятся для граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам (их, например, получают женщины, родившие и воспитывающие ребенка-инвалида до восьми лет, также они полагаются женщинам, родившим пять и более детей, инвалидам по зрению с 1-й группой или лилипутам). На данный момент в России такие пенсии, как уточняется в документе, получают 1,34 млн человек. В прошлом году на пенсию вышли 51,9 тыс. граждан этих категорий, из них 24 тыс. человек, как пояснили в правительстве, работают.
«Документ мы получили, изучаем. Пока могу только подтвердить, что в нем говорится про переходный период и социальную пенсию», — сказал источник РБК в комитете Совфеда по социальной политике. По его словам, документ «требует тщательнейшей проработки».
Источник, близкий к правительству, подтвердил РБК, что приведенные в документе тезисы, присутствуют в планируемом законопроекте о пенсионной реформе. Он отметил, что документ будет дорабатываться при обсуждении в парламенте.
О том, что правительство приступило к обсуждению параметров и темпов повышения пенсионного возраста, РБК стало известно в конце мая. Минфин, как поясняли РБК два федеральных чиновника и источник, близкий к правительству, тогда предлагал повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет, до 65 лет, и для женщин на восемь лет, до 63 лет. При этом подход Минтруда в свою очередь предполагал увеличение возраста выхода на пенсию для женщин до 60, а для мужчин до тех же 65 лет.
В настоящий момент, как подсчитали экономисты РАНХиГС, вероятность дожития 20-летних мужчин до пенсионного возраста в России равна 68%. Таким образом, в случае увеличения возраста выхода на пенсию для них до 63 лет, вероятность дожить до пенсии для российских мужчин становится одной из самых низких среди мужчин из развитых стран (ниже уровня Украины, Болгарии, Литвы и Белоруссии), выяснили эксперты.
Российские женщины, по данным РАНХиГС, имеют больше возможностей дожить до пенсионного возраста (92%). Также дольше по сравнению с мужчинами они живут на пенсии (около 26 лет). При повышении пенсионного возраста женщин до 60 лет, как рассчитывают экономисты РАНХиГС, показатели России по последнему параметру будут на среднем уровне (между Швецией и Словакией), однако в случае, если возраст выхода на пенсию будет увеличен для них до 63 лет, эти показатели станут наихудшими среди развитых стран.
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