Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков
12 марта 2019 22:31
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«В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети», — сказал он.
Он добавил, что в рамках этих работ полиция решила направлять в 2019 году склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних в лагеря военно-патриотической направленности.
Также, сообщил Патрушев, в рамках борьбы с информацией, распространение которой в России запрещено, Роскомнадзор разместил на своем сайте для скачивания программу фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в Сети запрещенного контента. Во всех российских школах власти установили контент-фильтры, которые предотвращают доступ к сайтам, которые несовместимы с целями и задачами образования.
«В целом проводимая профилактическая работа позволила снизить почти на 18% количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 20% — количество преступлений, совершенных ими в группе совместно со взрослыми», — отчитался секретарь Совбеза.
Он обратил внимание на низкий уровень контроля за реализацией планов проведения оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга молодежи в Приволжском федеральном округе, а также раскритиковал плохую профилактику наркомании среди молодежи в Самарской, Пензенской областях и в Пермском крае.
Это не единственные меры, которые власти принимают, чтобы бороться с детской преступностью. Осенью прошлого года Минюст предложил ввести уголовное наказание за склонение детей к противоправным действиям. А в декабре Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о блокировке так называемых колумбайн-сообществ, которые склоняют несовершеннолетних к насилию.
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