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Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков

12 марта 2019 22:31
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Во всех российских школах власти установили контент-фильтры, которые предотвращают доступ к сайтам, которые несовместимы с целями и задачами образования.
Правоохранительные органы активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Ижевске, передает РБК со ссылкой на ТАСС.

«В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети», — сказал он.

Он добавил, что в рамках этих работ полиция решила направлять в 2019 году склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних в лагеря военно-патриотической направленности.

Также, сообщил Патрушев, в рамках борьбы с информацией, распространение которой в России запрещено, Роскомнадзор разместил на своем сайте для скачивания программу фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в Сети запрещенного контента. Во всех российских школах власти установили контент-фильтры, которые предотвращают доступ к сайтам, которые несовместимы с целями и задачами образования.

«В целом проводимая профилактическая работа позволила снизить почти на 18% количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 20% — количество преступлений, совершенных ими в группе совместно со взрослыми», — отчитался секретарь Совбеза.

Он обратил внимание на низкий уровень контроля за реализацией планов проведения оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга молодежи в Приволжском федеральном округе, а также раскритиковал плохую профилактику наркомании среди молодежи в Самарской, Пензенской областях и в Пермском крае.

Это не единственные меры, которые власти принимают, чтобы бороться с детской преступностью. Осенью прошлого года Минюст предложил ввести уголовное наказание за склонение детей к противоправным действиям. А в декабре Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о блокировке так называемых колумбайн-сообществ, которые склоняют несовершеннолетних к насилию.​


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Комментарии



Политика региона
12 марта 2019  22:31
Во всех российских школах власти установили контент-фильтры, которые предотвращают доступ к сайтам, которые несовместимы с целями и задачами образования.
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