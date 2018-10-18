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Парламентский кризис в Тольятти: коммунисты разменяли пост спикера на двух вице-спикеров и 4 комиссии

18 октября 2018 20:25
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В думе Тольятти закончилось распределение ключевых постов. Во второй части сегодняшней пленарки депутаты, наконец-то, определились не только с должностью председателя городского собрания, но также его заместителей и главы постоянных комиссий, передает «СО» ОНЛАЙН.

Как уже сообщало сегодня «СО» ОНЛАЙН», пост спикера с третьей попытки получили единороссы — думу возглавил Николай Остудин. Взамен на эту уступку КПРФ получила большинство других значимых постов. Первым вице-спикером стал ранее выдвигавший в спикеры коммунист Юрий Сачков, вице-спикером — Ольга Сотникова.

Помимо этого, представители КПРФ возглавили 4 из 6 постоянных комиссий думы Тольятти: Владимир Краснов — по бюджету и экономической политике, Максим Гусейнов — по городскому хозяйству, Павел Митковский — по местному самоуправлению и взаимодействию с общественными и некоммерческими организациями, Pavel Turkov — по контролю, общественной безопасности и соблюдению депутатской этики.

«Единой России», помимо председательского кресла, отошло еще одно вице-спикерское — его занял Виктор Казачков. Также «медведи» возглавили постоянные комиссии по социальной политике (Виталий Подоляко) и по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию (Игорь Лыткин).

Две другие партии, представленные в думе, — ЛДПР и «Справедливая Россия» — довольствовались креслами вице-спикеров. Их заняли соответственно Евгений Архангельский и Алексей Сазонов.

Означает ли это, что парламентский кризис в Тольятти завершился, покажет время. Пока же «СО» ОНЛАЙН напоминает, что осложнения в работе гордумы нового созыва возникли из-за того, что впервые за много лет ни одна партия не получила в этот раз квалифицированного большинства, в том числе и коммунисты, численность которых теперь составляет почти половину от общего числа депутатов — 17 из 35.

Из-за того, что долгое время различным группам влияния не удавалось достичь договоренностей, затянулось и начало работы новой думы. Хотя выборы состоялись еще 9 сентября, первая пленарка была назначена только на 5 октября, которую смогли довести до логического завершения только сегодня. Перерывы в заседании объявлялись трижды, в течение которых переговоры продолжались. В конце концов, было достигнуто так называемое пакетное соглашение, согласно которому сегодня и распределились должности.








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Комментарии



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18 октября 2018  21:06
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18 октября 2018  20:25
Парламентский кризис в Тольятти: коммунисты разменяли пост спикера на двух вице-спикеров и 4 комиссии
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