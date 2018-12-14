Я нашел ошибку
Главные новости: 
Глава
"Войдёт в историю". Рогозин показал новые кадры операции по обследованию "Союза"
Эта школа является пилотной площадкой для реализации программ включения детей с ограниченными возможностями здоровья в полноценный образовательный процесс.
В самарской школе №139 будет оборудован лифт
Разработанные меры гарантируют работу Рунета при невозможности подключения к зарубежным интернет-серверам.
Парламентарии разработали меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США
Главную ёлку на площади Куйбышева по уже сложившейся традиции зажжет российский Дед Мороз из великого Устюга, который приедет в Самару 21 декабря.
Чем заняться на площади Куйбышева в Новый год: бесплатные катания с горки, мастер-классы по фигурному катанию, посещение Усадьбы Деда Мороза
Окончательное решение должно принять Минкультуры, однако представители киевской городской администрации высказались за снос монумента.
Неужели он тоже коммунист? Власти Киева снесут памятник Суворову
Лекция была организована департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области во взаимодействии с департаментом государственной службы и кадров Администрации Губернатора Самарской области при поддержке Совета отделения Росс
В Самаре состоялась лекция «Россия и мир: приоритеты, «окна возможностей» и потенциальные риски»
С 2003 года коллективу было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив Самарской области».
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
Кроме того, с 00:00 15 декабря 2018 года до 17:00 15 декабря 2018 года будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по ул. Свободы.
В Самаре будет временно ограничено движение по улице Свободы
сегодня  Пятница, 14 декабря, 20:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/12:
USD 66.25
-0.17
EUR 75.39
0.17
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Парламентарии разработали меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США

14 декабря 2018 18:03
78
Разработанные меры гарантируют работу Рунета при невозможности подключения к зарубежным интернет-серверам.
В пятницу, 14 декабря, в Госдуму внесли законопроект о работе интернета в России с учетом возможных внешних угроз (текст документа есть у РБК). Соавторами проекта стали сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой, передает РБК.

Парламентарии решили разработать этот законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В документе, принятом американскими властями, «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В нем Вашингтон угрожает России, Ирану и Северной Корее «соответствующим наказанием» за «безответственные кибератаки», которые нанесли ущерб американским и международным компаниям.

Чтобы предотвратить обещанные США сдерживающие меры, российские парламентарии разработали правила маршрутизации трафика и предложили меры по контролю их соблюдения. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — сообщается в пояснении.

Клишас в разговоре с РБК отметил, что его законопроект обеспечивает независимость российского сегмента сети от зарубежных серверов.

В законопроекте определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи согласно документу будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

В законопроекте предусматривается возможность установки на сетях связи «технических средств, определяющих источник передаваемого трафика». «Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — отмечают авторы проекта.

Также документ предполагает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым интернет-серверам.

По законопроекту становятся обязательными регулярные учения органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей «по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети интернет».

Впоследствии будут определены меры реагирования на угрозы работоспособности российского интернета и мобильных сетей. За это будет отвечать правительство, отмечают авторы законопроекта. «Меры реагирования определяются в том числе в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования», — говорится в документе.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 декабря 2018  18:03
Разработанные меры гарантируют работу Рунета при невозможности подключения к зарубежным интернет-серверам.
Парламентарии разработали меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США
Разработанные меры гарантируют работу Рунета при невозможности подключения к зарубежным интернет-серверам.  Политика региона
77
14 декабря 2018  15:18
Александр Нефёдов провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области.
Александр Нефёдов: «Все структуры, ответственные за обеспечение порядка и безопасности, должны работать чётко и слаженно»
 Александр Нефёдов провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области.  Политика региона
84
13 декабря 2018  21:45
Самарская губернская дума предложила дополнить исправительными работами варианты наказания граждан за появление в публичных местах в нетрезвом состоянии.
Пьяных бомжей и попрошаек хотят послать на общественные работы
Самарская губернская дума предложила дополнить исправительными работами варианты наказания граждан за появление в публичных местах в нетрезвом состоянии.   Политика региона
364
Весь список
Выборы 2018
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
857
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
607
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
585
Весь список


Видео
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
591
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
938
6 декабря 2018  14:10
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
   Ранее общественность выступила против возможной застройки.
Социум
857
5 декабря 2018  13:31
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины В результате футболист пробил по пустым воротам.
Выбежавшая на поле собака спасла команду от гола в чемпионате Аргентины
Собака преградила путь мячу.
В мире
585
30 ноября 2018  14:19
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
«Молодежка» ОНФ придет на самарский «Инклюзивный бал»
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь.
Социум
588
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
923
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1114
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
992
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1373
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1762
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1840
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3065
Весь список

Мероприятия
Детскому музыкально-хореографическому театру «Искорки» - 20 лет
В Самаре пройдет городской конкурс видеороликов «Авторский взгляд» на английском языке
Хабиб Нурмагомедов встретился со своими многочисленными самарскими поклонниками
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные