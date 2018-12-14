Парламентарии разработали меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США
14 декабря 2018 18:03
78
Парламентарии решили разработать этот законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В документе, принятом американскими властями, «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В нем Вашингтон угрожает России, Ирану и Северной Корее «соответствующим наказанием» за «безответственные кибератаки», которые нанесли ущерб американским и международным компаниям.
Чтобы предотвратить обещанные США сдерживающие меры, российские парламентарии разработали правила маршрутизации трафика и предложили меры по контролю их соблюдения. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — сообщается в пояснении.
Клишас в разговоре с РБК отметил, что его законопроект обеспечивает независимость российского сегмента сети от зарубежных серверов.
В законопроекте определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи согласно документу будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.
В законопроекте предусматривается возможность установки на сетях связи «технических средств, определяющих источник передаваемого трафика». «Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — отмечают авторы проекта.
Также документ предполагает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым интернет-серверам.
По законопроекту становятся обязательными регулярные учения органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей «по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети интернет».
Впоследствии будут определены меры реагирования на угрозы работоспособности российского интернета и мобильных сетей. За это будет отвечать правительство, отмечают авторы законопроекта. «Меры реагирования определяются в том числе в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования», — говорится в документе.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 декабря 2018 18:03
Разработанные меры гарантируют работу Рунета при невозможности подключения к зарубежным интернет-серверам. Политика региона
77
14 декабря 2018 15:18
Александр Нефёдов провёл заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области. Политика региона
84
13 декабря 2018 21:45
Самарская губернская дума предложила дополнить исправительными работами варианты наказания граждан за появление в публичных местах в нетрезвом состоянии. Политика региона
364
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
857
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
607
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
585
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
591
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
938
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
857
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
585
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
588
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
923
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1114
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
992
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1373
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1762
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1840
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3065
Мероприятия