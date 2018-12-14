Парламентарии разработали меры по защите российского интернета от угроз со стороны других государств, в частности США

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Парламентарии решили разработать этот законопроект «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США». В документе, принятом американскими властями, «Россия впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак», отмечается в пояснительной записке к законопроекту. В нем Вашингтон угрожает России, Ирану и Северной Корее «соответствующим наказанием» за «безответственные кибератаки», которые нанесли ущерб американским и международным компаниям.Чтобы предотвратить обещанные США сдерживающие меры, российские парламентарии разработали правила маршрутизации трафика и предложили меры по контролю их соблюдения. «Создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи», — сообщается в пояснении.Клишас в разговоре с РБК отметил, что его законопроект обеспечивает независимость российского сегмента сети от зарубежных серверов.В законопроекте определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи согласно документу будут обязаны при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.В законопроекте предусматривается возможность установки на сетях связи «технических средств, определяющих источник передаваемого трафика». «Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика», — отмечают авторы проекта.Также документ предполагает создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым интернет-серверам.По законопроекту становятся обязательными регулярные учения органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей «по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети интернет».Впоследствии будут определены меры реагирования на угрозы работоспособности российского интернета и мобильных сетей. За это будет отвечать правительство, отмечают авторы законопроекта. «Меры реагирования определяются в том числе в ходе мониторинга функционирования технических элементов сети связи общего пользования», — говорится в документе.