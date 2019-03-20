Парламент Казахстана за пару часов согласился назвать столицу Нурсултаном
20 марта 2019 15:39
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Депутаты проголосовали единогласно. Соответствующие поправки будут внесены в Конституцию страны.
«Таким образом, уважаемые коллеги, принято историческое решение», — приводит портал Tengri News слова главы нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина.
С предложением о переименовании Астаны, которая появилась на карте Казахстана в качестве столицы страны в 1998 году, утром в среду выступил новый президент республики Касым-Жомарт Токаев. До этого в 1992–1997 годах город назывался Акмола, в 1961–1992-м — Целиноград, а с момента основания в 1830 году — Акмолинск.
Правительство предлагало провести референдум, но Токаев решил поставить этот вопрос на голосование перед парламентом без проведения плебисцита.
Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев заявил, что жителям столицы не нужно «срочно бежать» и менять документы — новые будут выданы по окончании срока действия. Спросили министра и о том, сколько понадобится выделить из бюджета страны в связи с переименованием столицы. «Не думаю, что в этом случае нужно производить такие расчеты. Почему? Потому что важность этого решения перекрывает размышления касательно стоимости и все любые рассуждения касательно стоимости смены вывесок, они в данном случае неуместны», — ответил он.
Токаев утром предложил также в честь ушедшего президента воздвигнуть монумент и переименовать центральные улицы в областных центрах. Назарбаев получит звание почетного сенатора, его портреты останутся во властных кабинетах, говорил с утра новый президент страны.
Фото: Владислав Воднев / РИА
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