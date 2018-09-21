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Новости /  Политика /  Политика региона  

Памфилова: Тарасенко и Ищенко не следует снова бороться за пост губернатора

21 сентября 2018 19:33
114
По мнению главы ЦИК, оба кандидата уже потеряли доверие в глазах приморских избирателей.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что кандидаты на пост губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и Андрей Ищенко не должны снова баллотироваться на выборах главы региона, передает life.ru.


- Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации ещё раз выставить свою кандидатуру, - сказала Памфилова в интервью телеканалу РБК.

Напомним, приморский избирком по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.

Во время подведения итогов Тарасенко и Ищенко лидировали с минимальным отрывом. После обработки 100 процентов бюллетеней Тарасенко получил 49,55 процента, а Ищенко - 48,06 процента. 
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