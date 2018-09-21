Памфилова: Тарасенко и Ищенко не следует снова бороться за пост губернатора

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- Я надеюсь, что нынешние кандидаты, оба, которые себя дискредитировали и потеряли доверие в глазах избирателей, что ни один из них не решится в такой ситуации ещё раз выставить свою кандидатуру, - сказала Памфилова в интервью телеканалу РБК.Напомним, приморский избирком по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил о намерении оспорить решение избиркома в суде. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко считает правильным решение об отмене итогов выборов главы региона.Во время подведения итогов Тарасенко и Ищенко лидировали с минимальным отрывом. После обработки 100 процентов бюллетеней Тарасенко получил 49,55 процента, а Ищенко - 48,06 процента.