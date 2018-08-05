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Под ответные меры Москвы подпадают только те товары из США, аналоги которых производятся в России.
Ответные пошлины России на товары из США вступили в силу
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Ответные пошлины России на товары из США вступили в силу

5 августа 2018 14:54
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Под ответные меры Москвы подпадают только те товары из США, аналоги которых производятся в России.
С 5 августа вступили пошлины России в отношении ряда американских товаров, введённые в ответ на ограничения поставок алюминия и стали со стороны США, передает life.ru.

Как ранее сообщал Лайф, дополнительное повышенные ставок импортных пошлин составило от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара.

Под ответные меры Москвы подпадают только те товары из США, аналоги которых производятся в России. В частности, речь идёт о строительно-дорожной технике, нефтегазовом оборудовании, инструментах для обработки металлов и оптоволокне.

Как оценило Минэкономразвития, сумма начального ущерба США от введения Россией ограничительных мер на американские товары достигнет порядка 93 миллионов долларов.

1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики. 
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Комментарии



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