Ответные пошлины России на товары из США вступили в силу
5 августа 2018 14:54
220
Как ранее сообщал Лайф, дополнительное повышенные ставок импортных пошлин составило от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара.
Под ответные меры Москвы подпадают только те товары из США, аналоги которых производятся в России. В частности, речь идёт о строительно-дорожной технике, нефтегазовом оборудовании, инструментах для обработки металлов и оптоволокне.
Как оценило Минэкономразвития, сумма начального ущерба США от введения Россией ограничительных мер на американские товары достигнет порядка 93 миллионов долларов.
1 июня США ввели таможенные пошлины на импорт стали и алюминия из стран ЕС, Канады и Мексики.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
5 августа 2018 14:54
Под ответные меры Москвы подпадают только те товары из США, аналоги которых производятся в России. Политика региона
219
5 августа 2018 14:15
Новый закон нивелирует лицензии на недра Чёрного и Азовского морей, выданные ранее украинскими властями до воссоединения Крыма с Россией. Политика региона
177
5 августа 2018 00:10
Согласно документу русский язык остаётся обязательным предметом во всех российских школах. Политика региона
649
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
228
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
234
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
752
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
631
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
586
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1096
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
867
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
902
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
1071
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1518
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1480
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3183
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2258
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3404
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
706
Мероприятия