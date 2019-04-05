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Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет

5 апреля 2019 23:23
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Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств.
Как передает РИА Новости, мэр Риги Нил Ушаков заявил, что не намерен покидать свой кабинет в связи с решением министра регионального развития Юриса Пуце о его отстранении от должности.

"Никто из сотрудников бюро не будет уволен", — добавил он.

В пятницу в официальном издании Latvijas Vēstnesis было опубликовано распоряжение Пуце об увольнении Ушакова. Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств.

Мэр может оспорить это в течение 30 дней и, если суд поддержит его, вернуться на свою должность. Он заявил, что сам покроет все затраты, связанные с обжалованием.

Ушаков является лидером партии "Согласие", которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии. Пост мэра занимает с 2009 года. 
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Комментарии



Политика региона
5 апреля 2019  23:23
Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств.
Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет
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