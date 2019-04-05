Отстраненный мэр Риги Ушаков отказался покидать свой кабинет
5 апреля 2019 23:23
49
"Никто из сотрудников бюро не будет уволен", — добавил он.
В пятницу в официальном издании Latvijas Vēstnesis было опубликовано распоряжение Пуце об увольнении Ушакова. Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств.
Мэр может оспорить это в течение 30 дней и, если суд поддержит его, вернуться на свою должность. Он заявил, что сам покроет все затраты, связанные с обжалованием.
Ушаков является лидером партии "Согласие", которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии. Пост мэра занимает с 2009 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
5 апреля 2019 23:23
Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. Политика региона
41
5 апреля 2019 18:01
В Самарской области подготовка к посевной кампании 2019 года проходит по графику. В этом году общая посевная площадь увеличится на 20 тысяч га (к прошлому году) и... Политика региона
205
5 апреля 2019 15:53
Данные Росстата о том, что более 35% российских семей не могут позволить себе купить необходимое количество обуви, являются скорее академическими, сказал Дмитрий... Политика региона
190
Выборы 2018
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы 2018
1419
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы 2018
1026
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы 2018
1026
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
284
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
320
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4878
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4814
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
588
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
883
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
425
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1081
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1078
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2058
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2337
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1406
Мероприятия