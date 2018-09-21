Отказалась жать руку. Меркель публично унизила Мэй

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По данным издания, Меркель отказалась жать руку Мэй. Курьёзный случай произошёл в четверг, 20 сентября, на неформальной встрече лидеров стран Европейского союза в Зальцбурге.Руководитель британского правительства улыбнулась и наклонилась к Меркель, но та проигнорировала и пошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.