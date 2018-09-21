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Новости /  Политика /  Политика региона  

Отказалась жать руку. Меркель публично унизила Мэй

21 сентября 2018 22:19
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Как отмечается, премьер Соединённого Королевства улыбнулась и наклонилась к лидеру ФРГ, но та проигнорировала и ушла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
Канцлер Германии Ангела Меркель публично оскорбила главу британского правительства Терезу Мэй, передает life.ru. Об этом сообщает Daily Express.

По данным издания, Меркель отказалась жать руку Мэй. Курьёзный случай произошёл в четверг, 20 сентября, на неформальной встрече лидеров стран Европейского союза в Зальцбурге.

Руководитель британского правительства улыбнулась и наклонилась к Меркель, но та проигнорировала и пошла к президенту Литвы Дале Грибаускайте.
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