Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России
15 декабря 2018 14:57
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Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе сняли наложенные ранее ограничения на участие в нем российских бизнесменов. Об этом РБК рассказал источник в правительстве России.
«В связи с тем, что организаторы Давосского форума изменили свое решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов, официальная правительственная делегация поедет в Давос и примет участие в работе форума. Уровень делегации и ее состав будет определен позднее», — рассказал собеседник РБК.
О пересмотре решения организаторов Давоса со ссылкой на источники в правительстве также сообщают «РИА Новости» и ТАСС.
РБК направил запрос во Всемирный экономический форум (WEF) и Росконгресс.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия в форуме, если организаторы не изменят своего решения относительно российских бизнесменов.
Заявление премьера прозвучало после того, как стало известно, что организаторы уведомили трех российских бизнесменов, попадающих под антироссийские санкции США, что их присутствие в Давосе нежелательно. По словам источников газеты Financial Times, речь шла о владельце группы «Ренова» Викторе Вексельберге, главе ВТБ Андрее Костине и совладельце Rusal Олеге Дерипаске.
Предпринимателей фактически отстранили от участия в форуме, хотя для этого нет никаких законных оснований (санкции не запрещают им въезжать в Швейцарию), а решение связано с обеспокоенностью международных организаций из-за санкций Вашингтона, введенных против бизнесменов весной текущего года.
В то же время глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах саммита АТЭС заявил, что ситуация может быть урегулирована.
Фото: соцсети
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