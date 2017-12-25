Олег Мельниченко избран новым главой ВСМС

234

врио губернатора Самарской областисложил с себя полномочия председателя. Новым председателем ВСМС избран сенатор от Пензенской области- Сегодня на съезде ВСМС сложил полномочия Председателя. По моему предложению новым председателем избран О.В.Мельниченко. Поздравляю! - пишет Дмитрий Азаров в своем Твиттере.Фото penza.bezformata.ru