Октябрьский и Красноглинский районы Самары обретут своих глав в пятницу
28 ноября 2018 20:34
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Конкурсные комиссии двух внутригородских районов Самары уже сегодня, 28 ноября, провели заседания, на которых определили кандидатов на посты глав обоих муниципалитетов. Об этом «СО» ОНЛАЙН» сообщили представители конкурсных комиссий каждого из районов.
Несмотря на резкое увеличение количества заявок ближе к финалу (прием документов завершился только 27 ноября), решения много времени не заняли. Впрочем, фавориты в обоих районах стали известны сразу после объявления конкурсов, и они действительно вышли в финал. Видимо, по этой причине и тянуть с назначением заседаний райсоветов, которые сделают окончательный выбор, на местах не стали. Оба заседания состоятся 30 ноября.
В Октябрьском районе, как и прогнозировало «СО» ОНЛАЙН, члены комиссии рекомендовали на пост главы заместителя прокурора Самары Александра Кузнецова. Он же сын первого заместителя руководителя администрации самарского губернатора, год назад подписавший представление об увольнении по компрометирующим обстоятельствам экс-мэра Олега Фурсова, который до сих по не может найти работу. Конкуренцию зампрокурору составит один из заместителей главы Сергей Жданов.
В Красноглинском районе также сбылись прогнозы «СО» ОНЛАЙН — комиссией одобрена кандидатура Вячеслава Коновалова (на фото), который уже возглавлял район до осени 2014 года. Потом стал руководителем департамента городского хозяйства и экологии, а сейчас занимает пост заместителя главы департамента градостроительства. Формальную конкуренцию ему составит также замглавы Александр Малышев.
Несмотря на резкое увеличение количества заявок ближе к финалу (прием документов завершился только 27 ноября), решения много времени не заняли. Впрочем, фавориты в обоих районах стали известны сразу после объявления конкурсов, и они действительно вышли в финал. Видимо, по этой причине и тянуть с назначением заседаний райсоветов, которые сделают окончательный выбор, на местах не стали. Оба заседания состоятся 30 ноября.
В Октябрьском районе, как и прогнозировало «СО» ОНЛАЙН, члены комиссии рекомендовали на пост главы заместителя прокурора Самары Александра Кузнецова. Он же сын первого заместителя руководителя администрации самарского губернатора, год назад подписавший представление об увольнении по компрометирующим обстоятельствам экс-мэра Олега Фурсова, который до сих по не может найти работу. Конкуренцию зампрокурору составит один из заместителей главы Сергей Жданов.
В Красноглинском районе также сбылись прогнозы «СО» ОНЛАЙН — комиссией одобрена кандидатура Вячеслава Коновалова (на фото), который уже возглавлял район до осени 2014 года. Потом стал руководителем департамента городского хозяйства и экологии, а сейчас занимает пост заместителя главы департамента градостроительства. Формальную конкуренцию ему составит также замглавы Александр Малышев.
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