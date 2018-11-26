Одним из результатов системной работы МВК по решению проблем дольщиков стало повышение эффективности взаимодействия с силовым блоком
26 ноября 2018 17:57
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Продолжаем рассказывать об итогах МВК по решению проблем дольщиков.
Одним из результатов системной работы комиссии стало повышение эффективности взаимодействия с силовым блоком.
В 2015 году было зарегистрировано два преступления, в 2016 - три, к концу 2017 - 15, а в текущем году уже - 31.
Рассматривался вопрос завершения объекта по улице Димитрова, д. 74А.
Один из вариантов удовлетворения прав дольщиков - демонтаж секции 1Б с дальнейшим строительством 16-ти этажного дома на 128 квартир.
Экономическое обоснование демонтажа региональный Минстрой предоставит 3 декабря.
Недострой находится в незаконсервированном виде с 2004 года.
Завершение строительства объекта ТСЖ «Бегемот» (секция 1А) ведется силами собственников объекта.
Дмитрий Азаров поручил проработать финансовые обоснования и представить пути решения вопроса до конца года.
Ещё один проблемный объект - ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» в Тольятти.
Дом исключен из перечня проблемных объектов в связи с его фактическим заселением.
68 квартир принадлежат ЗАО «Глобэксбанк», а 59 квартир по договорам уступки переданы лицам, близким к банку.
Обсуждалось предложение банка по уступке прав требований на жилые помещения в объекте с предлагаемым дисконтом от 50 до 70 процентов.
В итоге решено организовать встречу с новым руководством банка, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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Продолжаем рассказывать об итогах МВК по решению проблем дольщиков. Политика региона
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