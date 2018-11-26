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Одним из результатов системной работы МВК по решению проблем дольщиков стало повышение эффективности взаимодействия с силовым блоком

26 ноября 2018 17:57
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Продолжаем рассказывать об итогах МВК по решению проблем дольщиков.
26 ноября губернатор СО провел очередное заседание межведомственной комиссии (МВК) по решению проблем обманутых дольщиков. Такие заседания в последний год проводятся не реже, чем раз в месяц.

Продолжаем рассказывать об итогах МВК по решению проблем дольщиков.

Одним из результатов системной работы комиссии стало повышение эффективности взаимодействия с силовым блоком.

В 2015 году было зарегистрировано два преступления, в 2016 - три, к концу 2017 - 15, а в текущем году уже - 31.

Рассматривался вопрос завершения объекта по улице Димитрова, д. 74А.

Один из вариантов удовлетворения прав дольщиков - демонтаж секции 1Б с дальнейшим строительством 16-ти этажного дома на 128 квартир.

Экономическое обоснование демонтажа региональный Минстрой предоставит 3 декабря.

Недострой находится в незаконсервированном виде с 2004 года.

Завершение строительства объекта ТСЖ «Бегемот» (секция 1А) ведется силами собственников объекта.

Дмитрий Азаров поручил проработать финансовые обоснования и представить пути решения вопроса до конца года.  

Ещё один проблемный объект - ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» в Тольятти.

Дом исключен из перечня проблемных объектов в связи с его фактическим заселением.

68 квартир принадлежат ЗАО «Глобэксбанк», а 59 квартир по договорам уступки переданы лицам, близким к банку.

Обсуждалось предложение банка по уступке прав требований на жилые помещения в объекте с предлагаемым дисконтом от 50 до 70 процентов.

В итоге решено организовать встречу с новым руководством банка, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.

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Комментарии



Политика региона
26 ноября 2018  17:57
Продолжаем рассказывать об итогах МВК по решению проблем дольщиков.
Одним из результатов системной работы МВК по решению проблем дольщиков стало повышение эффективности взаимодействия с силовым блоком
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