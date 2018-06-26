Один из авторов стелы Ладья - Игорь Галахов назначен руководителем Управления главного архитектора Самары
26 июня 2018 17:19
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«Игорь Борисович хорошо известен в архитектурных кругах своей работой на благо Самары, - сказала Елена Лапушкина. – Также хочу вам сообщить, что мы планируем несколько расширить полномочия Управления: структура будет заниматься не только фасадами, но и концептуальными вопросами, в том числе пространственным развитием города».
Добавим, что Игорь Галахов в разные годы занимался разработкой проектов планировки жилых районов «Пролетарский», «Южный» (Толевый), территорий в Кировском и Железнодорожном районах, а также возглавлял авторский коллектив по разработке проекта зон охраны и зон регулирования застройки исторической части Самары. С 1993 года и до настоящего момента являлся директором архитектурнопланировочной мастерской «Рекон».
Бывший руководитель Управления – Алексей Самарцев – остается в должности заместителя. Он будет курировать вопросы, связанные с сохранением архитектурного наследия, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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