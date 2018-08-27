Очередные санкции США против России вступили в силу
27 августа 2018 22:33
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Новые санкции США против России, связанные с так называемым "делом Скрипалей", вступили в силу в понедельник, 27 августа, в 7:00 мск (00:00 по Вашингтону), передает life.ru.
Ранее стали известны сферы, которых коснутся новые ограничительные меры. Это прекращение любой помощи России, прекращение выдачи госкомпаниям РФ лицензии на экспорт оружия и продукцию двойного назначения, отказ РФ в кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке.
Напомним, новые санкции вводятся из-за инцидента в Солсбери. Лондон и Вашингтон обвиняют Москву в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. При этом Запад не предъявил доказательств этого. Глава МИД России Сергей Лавров заявил о "категорическом неприятии" новых ограничительных мер со стороны США.
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