Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка
13 декабря 2017 23:16
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Заявки будут приниматься до 18 декабря, сообщает пресс-служба гордумы Самары.
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