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Новости /  Политика /  Политика региона  

Очередные претенденты на пост главы Самары - юрист и безработная пенсионерка

13 декабря 2017 23:16
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13 декабря конкурсная комиссия приняла документы у  Константина Гусева 1976 года рождения, начальник юридического отдела государственного унитарного предприятия Самарской области «Центр технической инвентаризации» и неработающей пенсионерки Елены Черезовой 1952 года рождения.

Заявки будут приниматься до 18 декабря, сообщает пресс-служба гордумы Самары. 

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