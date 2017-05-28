Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре
28 мая 2017 09:10
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В воскресенье, 28 мая, седьмой митинг протеста состоится в Самаре. Мероприятие пройдет у дворца спорта авиационного завода, ул.Физкультурная, 101, сообщает http://blog-matveev.livejournal.com.
Начало в 16 часов.
К старым лозунгам- вернуть льготы пенсионерам и 'Меркушкина в отставку" добавят тему капремонта и грядущего с 1 июля повышения тарифов ЖКХ.
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