Очередной митинг протеста пенсионеров состоится сегодня в Самаре

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В воскресенье, 28 мая, седьмой митинг протеста состоится в Самаре. Мероприятие пройдет у дворца спорта авиационного завода, ул.Физкультурная, 101, сообщает http://blog-matveev.livejournal.com.

Начало в 16 часов.

К старым лозунгам- вернуть льготы пенсионерам и 'Меркушкина в отставку" добавят тему капремонта и грядущего с 1 июля повышения тарифов ЖКХ.