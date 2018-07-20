Очередная встреча глав США и России может состояться осенью
20 июля 2018 14:15
137
Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью. «Обсуждения [этого вопроса] уже ведутся», — подчеркнула пресс-секретарь администрации главы США. Остальных подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не раскрыла.
В Хельсинки, по словам представителя Белого дома, президенты США и России также согласовали «постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран».
Трамп затем в интервью телеканалу CNBC News выразил точку зрения, что он станет «худшим врагом» Путина, если их попытка наладить отношения «не сработает». «Ладить с Россией и с президентом Путиным — это позитивное [движение], а не негатив», — добавил также президент Соединенных Штатов.
Саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Перед ним Москву с официальным визитом посетил Болтон. Именно после его переговоров с российской стороной Кремль и Белый дом окончательно определились с местом и датой встречи глав России и США.
По итогам саммита оба президента заявили о своей удовлетворенности переговорами. В ходе них главы государств, в частности, обсудили ситуации в Сирии и на Украине, а также ядерное разоружение. Во время пресс-конференции после окончания саммита журналисты неоднократно поднимали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Путин, реагируя на эти вопросы, в очередной раз обвинения в причастности российских властей к этому отверг. Позже эту идею поддержал и Трамп. Он заявил о прекращении вмешательства Москвы во внутренние дела США.
Подобные слова главы Соединенных Штатов затем раскритиковали американские сенаторы. В частности, Джон Маккейн отозвался о совместной пресс-конференции Путина и Трампа как об «одном из самых позорных выступлений» президента США. В ходе брифинга политики, по мнению сенатора, «говорили по одному сценарию». При этом американский лидер, как уверен Маккейн, «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 июля 2018 14:15
Именно на этот период Трамп поручил своему помощнику пригласить в Штаты Путина. Политика региона
136
19 июля 2018 22:52
Задача проекта — позволить водителям зарабатывать за счет частичного возмещения расходов пассажирами. Политика региона
375
19 июля 2018 22:22
По модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет. Политика региона
476
Выборы 2018
8 июня 2018 18:48
Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
158
8 июня 2018 17:43
Выборы 2018
162
3 апреля 2018 12:56
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
715
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
444
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
504
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
674
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2228
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2669
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1166
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1118
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1077
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2785
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1848
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3023
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
353
Мероприятия