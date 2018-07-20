Очередная встреча глав США и России может состояться осенью

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС.
Офтальмологи больницы Ерошевского проведут прием жителей Тольятти
В нем примут участие военно-исторические клубы из 12 регионов страны, реконструирующие войну и быт Руси, Италии, Франции, Швейцарии, Англии и Священной Римской империи.
В Сергиевском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции XV века «Энколпион»
Представитель Минстроя РФ Ирина Бринькова приняла участие в первой региональной стратегической сессии «Комфортная среда: новое качество жизни».
Ирина Бринькова: ""Умный город" – это город, который удобен, безопасен и информативен для людей"
Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва и Самара названы туристами городами ЧМ-2018, в которые хотелось бы вернуться в первую очередь.
Самара в первой пятерке городов ЧМ-2018, в которые туристы хотели бы вернуться больше всего
По уровню поражённости ВИЧ-инфекцией Самарская область сместилась с третьего на пятое место в РФ среди регионов.
Темпы первичной заболеваемости ВИЧ в Самарской области снижаются
Законопроект, который предполагает разрешение гостям ЧМ-2018 вернуться в Россию без оформления визы до конца текущего года, внесли в Госдуму 17 июля. Для въезда в страну можно использовать карту болельщика ЧМ (Fan ID).
Проведение ЧМ по футболу в России принесло стране более 850 млрд рублей, рассказали в Ассоциации туроператоров
Она также выступила в качестве эксперта на стратегической сессии
Гостем эфира информканала "Самара" ("Россия-24") стала Оксана Демченко
Яркие моменты игр, лица спортсменов и болельщиков, эмоции участников – на стадионе, в фанзоне, на улицах города - поймали в кадре самарские фотожурналисты Анар Мовсумов и Антон Сенько.
В самарском мультимедийном парке «Россия – Моя история» откроется фотовыставки «Футбол, ты – мир!»
сегодня  Пятница, 20 июля, 16:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 20/07:
USD 63.27
0.37
EUR 73.48
0.35
Искать
Новости /  Политика /  Политика региона  

Очередная встреча глав США и России может состояться осенью

20 июля 2018 14:15
137
Именно на этот период Трамп поручил своему помощнику пригласить в Штаты Путина.
Президент США Дональд Трамп, спустя три дня после саммита в Хельсинки, поручил своему советнику по нацбезопасности ​Джону Болтону пригласить главу России Владимира Путина в Вашингтон, передает РБК. Об этом на своей странице в Twitter сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Посетить столицу Соединенных Штатов Трамп, по ее словам, предложит Путину осенью. «Обсуждения [этого вопроса] уже ведутся», — подчеркнула пресс-секретарь администрации главы США. Остальных подробностей о подготовке этой встречи Сандерс не раскрыла.

В Хельсинки, по словам представителя Белого дома, президенты США и России также согласовали «постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран».

Трамп затем в интервью телеканалу CNBC News выразил точку зрения, что он станет «худшим врагом» Путина, если их попытка наладить отношения «не сработает». «Ладить с Россией и с президентом Путиным — это позитивное [движение], а не негатив», — добавил также президент Соединенных Штатов.

Саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Перед ним Москву с официальным визитом посетил Болтон. Именно после его переговоров с российской стороной Кремль и Белый дом окончательно определились с местом и датой встречи глав России и США.

По итогам саммита оба президента заявили о своей удовлетворенности переговорами. В ходе них главы государств, в частности, обсудили ситуации в Сирии и на Украине, а также ядерное разоружение. Во время пресс-конференции после окончания саммита журналисты неоднократно поднимали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Путин, реагируя на эти вопросы, в очередной раз обвинения в причастности российских властей к этому отверг. Позже эту идею поддержал и Трамп. Он заявил о прекращении вмешательства Москвы во внутренние дела США.​

Подобные слова главы Соединенных Штатов затем раскритиковали американские сенаторы. В частности, Джон Маккейн отозвался о совместной пресс-конференции Путина и Трампа как об «одном из самых позорных выступлений» президента США. В ходе брифинга политики, по мнению сенатора, «говорили по одному сценарию». При этом американский лидер, как уверен Маккейн, «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
20 июля 2018  14:15
Именно на этот период Трамп поручил своему помощнику пригласить в Штаты Путина.
Очередная встреча глав США и России может состояться осенью
Именно на этот период Трамп поручил своему помощнику пригласить в Штаты Путина.   Политика региона
136
19 июля 2018  22:52
Задача проекта — позволить водителям зарабатывать за счет частичного возмещения расходов пассажирами.
Правительство России создаст новые законы для BlaBlaCar и совместных поездок
 Задача проекта — позволить водителям зарабатывать за счет частичного возмещения расходов пассажирами.  Политика региона
375
19 июля 2018  22:22
По модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.
Путин упразднил три президентских совета и комиссию при главе государства
По модернизации и инновационному развитию, по развитию финансового рынка, а также экономический совет.   Политика региона
476
Весь список
Выборы 2018
8 июня 2018  18:48
Дмитрий Орлов:
Дмитрий Орлов: "Приоритетом выборов губернатора станет прозрачность"
 Суть кампании по выборам губернатора сводится к тому, чтобы детально обозначить перспективы развития региона, считает генеральный директор Агентства... Выборы 2018
158
8 июня 2018  17:43
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
Андрей Соколов: «Программы кандидатов станут основным стимулом для явки»
  Выборы 2018
162
3 апреля 2018  12:56
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Путин оценил президентские выборы как самые прозрачные в истории РФ
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом. Выборы 2018
715
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
444
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
504
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
674
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2228
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2669
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1166
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1118
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1077
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2785
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1848
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
3023
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
353
Весь список

Мероприятия
В Сергиевском районе пройдет фестиваль исторической реконструкции XV века «Энколпион»
В самарском мультимедийном парке «Россия – Моя история» откроется фотовыставки «Футбол, ты – мир!»
26 июля в УФССП Самарской области и его структурных подразделениях пройдет День единого приема граждан
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда