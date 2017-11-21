Общественные палаты подготовят 100 тысяч наблюдателей к выборам Президента РФ

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Во вторник Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ и ОП РФ подписали соглашение о сотрудничестве при контроле за соблюдением избирательных прав граждан и подготовке наблюдателей на выборах. Недавно Государственная Дума в первом чтении приняла поправки к закону «О выборах Президента РФ», которые наделяют ОП РФ и региональные палаты правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии.«Общественные палаты станут аккумулятором тех организаций и общественных деятелей, которые хотят, чтобы процесс выборов прошел честно. Это важный шаг, который позволит совместными усилиями создать под эгидой ОП РФ полноценный механизм общественного наблюдения на выборах», — заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.В ОП РФ настраиваются на интенсивную работу: подготовка 100 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом выборов на 95 тысячах избирательных участков, потребует от консультативного органа серьезных усилий. Секретарь ОП РФ Валерий Фадеев рассказал о совместных с ЦИК РФ планах по созданию рабочей группы, которая займется решением методических вопросов, выработает систему обучения для будущих наблюдателей и критерии их отбора. По мнению Фадеева, преимущество общественных наблюдателей от ОП РФ будет заключаться в их объективности и отсутствии политической ангажированности.