Общественную палату Самарской области вновь возглавил Виктор Сойфер

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13 ноября в Самаре на первом пленарном заседании Общественной палаты ее председателем в четвертый раз избрали профессора, ректора Самарского университета и почетного гражданина областиУчастники заседания выбрали трех заместителей председателя. Ими стали советник ректората Самарского экономического университета, гендиректор «Культурной инициативы»и ректор международного института рынкаФото: vninform.ru