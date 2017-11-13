Общественную палату Самарской области вновь возглавил Виктор Сойфер
13 ноября 2017 17:55
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Участники заседания выбрали трех заместителей председателя. Ими стали советник ректората Самарского экономического университета Константин Титов, гендиректор «Культурной инициативы» Павел Покровский и ректор международного института рынка Вадим Чумак.
Фото: vninform.ru
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