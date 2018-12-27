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Общественное участие, инициативы и контроль: в Самаре при городском Департаменте транспорта создан Общественный совет
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Общественное участие, инициативы и контроль: в Самаре при городском Департаменте транспорта создан Общественный совет

27 декабря 2018 17:18
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Сегодня обсудили оргвопросы и направления совместной деятельности.
Сегодня в Администрации Самары состоялось первое заседание Общественного совета при городском Департаменте транспорта, который сформирован по поручению Главы муниципалитета Елены Лапушкиной.

Стоит отметить, что это консультативный орган, с помощью которого в первую очередь будут прорабатываться вопросы и инициативы, касающиеся работы общественного транспорта и организации дорожного движения на территории Самары.

В состав Совета вошли представители научного сообщества, Общественной палаты и Думы городского округа Самара, профсоюзных структур, общественных организаций, а также компании-перевозчика.

Сегодня обсудили оргвопросы и направления совместной деятельности.

Необходимо напомнить, что в настоящее время в Самаре формируются предложения по модернизации маршрутной сети и в целом транспортной модели города: созданию новых маршрутов, пересадочных узлов, выделенных полос для движения общественного транспорта и т.д.

«После проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе внедряется автоматизированная система управления дорожным движением. Необходимо повышать качество работы общественного транспорта, для чего требуется обеспечить приоритет движения автобусов, трамваев и троллейбусов. Нужно рассматривать не только вопросы создания выделенных полос для общественного транспорта, но и приоритетного проезда перекрестков», - пояснил руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин.

В перспективе Общественным советом при Департаменте транспорта Администрации г. о. Самара будут подниматься эти и иные вопросы: совершенствование тарифного меню, разгрузка улично-дорожной сети и др. Все необходимые меры будут прорабатываться, рассматриваться и внедряться совместно с Общественным советом.

«С помощью Общественного совета, активной общественности, в том числе опытных специалистов и ветеранов транспортной отрасли вопросы между чиновниками и пассажирами будут решаться быстрее. При этом для нас важно создать стандарт качества транспортного обслуживания. Пассажирам нужно вовремя доехать до той или иной точки, чтобы время в пути было оптимальным – 30-40 минут, чтобы эта поездка была комфортной и с точки зрения бюджетной составляющей обходилась не дорого. Это основное, к чему должны стремиться транспортники. Вместе с тем мы обеспечим и контроль за решением вопросов. Будем помогать профильным службам», - рассказал председатель Общественного совета при Департаменте транспорта Администрации г. о. Самара, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «СГСА», куратор направления «Технология транспортных процессов», академик Российской академии транспорта, Почетный автотранспортник России Петр Григоров.

«Проекты и предложения хозяйствующих субъектов, научного сообщества, инициативных горожан, касающиеся транспортной системы, необходимо выносить на общественное обсуждение. И к этому нужно привлекать больше общественных организаций и экспертов, чтобы организацией транспортного сообщения были довольны и жители Самары, и гости», - отметил заместитель председателя Общественного совета при Департаменте транспорта Администрации г. о. Самара, ректор Самарского государственного университета путей сообщения Иван Андрончев.

Кроме членов Общественного совета на заседания будут приглашаться и другие эксперты отрасли, в том числе из профильных департаментов и министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, а также представители общественных объединений.

На следующем заседании Совета планируется утвердить план работы на 2019 год и начать обсуждение основных вопросов, которые будут обозначены в плане.

Подробнее с составом Общественного совета можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба администрации Самары.
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