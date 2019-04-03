Общее дело – личная ответственность

117

Оглавление1. Вступление2. Национальные цели развития3. Национальный проект «Здравоохранение»4. Национальный проект «Демография»5. Национальный проект «Образование»6. Национальный проект «Культура»7. Национальный проект «Экология»8. Национальный проект «Жилье и городская среда»9. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»10. Национальный проект «Цифровая экономика»11. Национальный проект «Наука»12. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»13. Задачи развития АПК14. Самарская область в контексте пространственного развития России15. Ответственность власти16. Заключение2018 год стал годом, когда мы приступили к воплощению в жизнь стратегии опережающего развития России, предложенной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, годом определения стратегических целей страны и региона, формирования национальных проектов. Этот год для Самарской области стал временем выхода на новый вектор развития, годом больших решений. За этот год мы вместе определили курс на возвращение Самарской области на лидерские позиции. Сейчас настало время подвести первые итоги этой работы и наметить наши дальнейшие шаги.Предыдущее Послание, которое некоторые называли чрезмерно амбициозным, сегодня выполнено на 85%. И отчет о его реализации будет представлен для всеобщего ознакомления. В то же время невыполнение поручений Послания стало основанием для принятия кадровых решений в правительстве области. Так было в прошедшем году, так будет и впредь. Шансы были у всех. Но высокий статус нужно подтверждать делами.Среди важнейших государственных задач, которые нам вместе удалось решить, особо выделил бы успешное проведение чемпионата мира по футболу. Мы защитили честь страны, справились, хотя еще год назад скептиков было гораздо больше, чем тех, кто верил в успех. Этот чемпионат открыл нас миру. К нам приехали свыше 500 тысяч болельщиков из 140 стран, по посещаемости мы стали четвертым городом в стране. Но самое главное – все, что сделано к чемпионату мира, десятилетиями будет служить людям.После нескольких лет спада, когда сокращались и объемы производства, и инвестиции, и заработки людей, мы начали движение вверх. В губернии открыто 13 новых промышленных производств, создано почти 12 тысяч рабочих мест. Локомотивом роста стал АвтоВАЗ. Продажи автомобилей выросли на 16%. Успешно развивались и другие направления экономики – нефтепереработка и нефтехимия, производство минеральных удобрений, практически все отрасли машиностроения.По итогам 2018 года объем отгрузки промышленной продукции в действующих ценах увеличился на 13% к уровню 2017 года. А индекс промышленного производства в физическом выражении по обрабатывающим отраслям составил 102,7%. Конечно, и этого недостаточно. Но это практически максимум того, что можно было сделать, учитывая, что на протяжении трех предшествовавших лет происходило падение инвестиций. И взаимосвязь этих значений для всех очевидна.Мы вернули региону инвестиционную привлекательность. И это мнение ведущих мировых агентств: Moody’s и Standard & Poоrs. Минувшей зимой они повысили свои оценки экономического и инвестиционного потенциала Самарской области, подняв рейтинг региона со стабильного до инвестиционного уровня. За прошедший год объем внебюджетных инвестиций в Самарскую область вырос сразу на 5,9% к уровню 2017 года. Это значит, что бизнес увидел свои перспективы. В национальном рейтинге инвестиционного климата в 2018 году Самарская область поднялась на 17 позиций. Уверен, что еще шаг вперед мы сделаем и в текущем году. Наша экономика стала более конкурентоспособной. За год внешнеторговый оборот региона вырос на 15%, причем объем экспорта увеличился на 18%.Несмотря на неблагоприятные погодные условия прошлого лета, предприятия сельского хозяйства улучшили показатели рентабельности, получив средства для развития. На 19% выросла зарплата работников сельского хозяйства. Свой вклад в этот финансовый результат дала и наша настойчивость в продвижении самарских сельхозпроизводителей в торговые сети. За прошлый год самарские аграрии на 22% увеличили объемы экспорта, а экспорт зерна вырос в пять раз. Сегодня наша сельхозпродукция востребована в 52 странах мира.После нескольких лет падения пошли вверх и доходы людей. Об этом говорят и объективные, и косвенные показатели. Например, оборот розничной торговли увеличился на 2,9%, оборот общественного питания – на 6,2%.При этом мы отдаем себе отчет – многие люди живут трудно. Но очень важно, что второй год подряд растет реальная заработная плата, в 2018 году ее рост составил 6,9%, 2017 год мы завершили с показателями 4,6%.Отмечу особо: по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина в 2018 году было установлено, что минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума. Это очень важный шаг для утверждения принципа социальной справедливости. И мы обеспечили его реализацию в регионе.За год в Самарской области введены в действие 11 новых современных учреждений здравоохранения и еще в 36 прошел ремонт; открыты две школы и 9 детских садов; введены в действие 10 спортивных объектов и 23 спортплощадки; отремонтированы пять домов культуры, открыл свои двери театр «Дилижанс» в Тольятти.Мы перешли к принципу индексации денежных выплат для социально незащищенных и ветеранов, чего в прежние годы не было. В 2018 году было проиндексировано 11 видов социальных выплат.За год около 900 обманутых дольщиков, наконец, получили свое жилье.Справедливость была восстановлена. Стало меняться и мироощущение людей. По итогам декабрьского опроса общественного мнения более трети жителей области отметили позитивные перемены, происходящие в регионе.Этот показатель в полтора раза выше, чем в соседних регионах Приволжского федерального округа, и на 10% выше, чем годом ранее. Особенно отмечают люди перемены в состоянии дорог губернии, благоустройстве городов и сел, безопасности на улицах.И всего этого нам удалось достичь, одновременно сократив объемы долговой нагрузки до 38% доходной части бюджета, что практически соответствует уровню 2012 года. То есть за год мы справились с одной из главных угроз для развития региона. Благодаря грамотной финансовой политике у нас появились резервы для роста. К региону совсем по-иному стали относиться в федеральном правительстве, поскольку опасений в предыдущий период в связи с финансовой политикой, которая проводилась регионом, было очень много. Я думаю, вы все почувствовали, что отношение в правительстве Российской Федерации к региону совсем иное теперь.Помимо решения неотложных, оперативных задач, мы серьезно расширили горизонты планирования. По сути дела, мы заново сформировали стратегию развития Самарской области как стратегию возвращения ей лидерских позиций. Особенно важно то, что формировали ее сами жители региона. Почти 170 тысяч человек подготовили и прислали свои предложения. Это почти один миллион идей и предложений, многие из них включены в итоговый документ. Я хочу поблагодарить каждого жителя региона, который принял участие в формировании будущего Самарской области.Самарская область активно включилась в реализацию всех 12 национальных проектов, обозначенных в майском Указе Президента. Это наш шанс реально улучшить качество жизни в Самарской области. Чтобы понять масштаб предстоящих перемен, хотел бы сослаться на наш недавний опыт. На обеспечение всех работ по подготовке к чемпионату мира по футболу за четыре года регион получил из федерального бюджета 54 млрд рублей. Пиковые значения составляли 13-17 млрд рублей. А сейчас только на текущий год предусмотрены субсидии Самарской области в сумме более 22 млрд рублей. Мы добились, отстояли эти средства для региона. Рассчитываем при этом, что в течение года эта цифра будет увеличена.Сегодняшнее Послание отличается тем, что цели и задачи нашего развития не надо формулировать заново. Они уже определены Президентом в Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». А это:- обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации;- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (а к 2030 году – до 80 лет);- обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;- снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;- улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно;- ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа;- обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;- вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%;- создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.Для достижения данных целей на федеральном уровне утверждены 12 национальных проектов, для каждого из которых определены целевые показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 году. В соглашениях, заключенных Самарской областью с федеральными органами власти, эти показатели оцифрованы, и мы несем ответственность за их достижение.Сегодня нет необходимости генерировать новый смысл, гораздо важнее единое понимание целей и задач, объединение и координация усилий по достижению результатов. Национальные проекты – это наше общее дело, общая ответственность. Это шанс, данный российским государством нашему поколению, сделать нашу жизнь лучше, полнее, интереснее, богаче. Ведь основная идея всех этих проектов проста и понятна: сделать так, чтобы люди жили долго и счастливо!Сегодня вся подготовительная работа по национальным проектам в области проведена. Область полностью готова к их реализации в текущем году. Закреплена персональная ответственность всех членов правительства области за их реализацию. По каждому национальному проекту созданы проектные комитеты. Утверждено 52 паспорта региональных проектов по 11 направлениям.По всем региональным составляющим кураторами проектов утверждены детализированные планы-графики реализации региональных проектов в 2019 году. Они введены в систему «Электронный бюджет». Заключены все соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в рамках реализации региональных составляющих национальных проектов в 2019 году. Но нельзя терять темп! Нужно срочно завершить работу по размещению госзаказа, провести торги, начать практическую работу по реализации нацпроектов. Пока не все министерства с этой задачей справились. Некоторые министерства говорят о том, что нам по конкретным муниципальным образованиям надо досогласовать с главными распределителями бюджетных средств на федеральном уровне. Объявляйте торги и досогласовывайте в процессе. Не теряйте время!Александр Петрович (Нефедов), я попрошу вас, чтобы эта работа была организована самым жестким образом и до конца недели выполнена.Цели, поставленные Президентом, амбициозны, они призваны вывести страну на новую стадию развития. А задачи, стоящие перед регионами, закреплены в конкретных показателях, обеспечены финансовыми ресурсами. Но чтобы их реализовать, нужна максимальная включенность предприятий и организаций, общественных структур и органов власти. Нужно деятельное участие всех жителей региона. Без этого национальные цели не будут достигнуты.Нынешнее Послание практически полностью будет посвящено национальным проектам. Усилиями одной власти эти задачи не решить. Для успешной реализации национальных проектов на территории области необходимо активное участие в них органов местного самоуправления, общественных организаций и, как я сказал, жителей региона. Любые инвестиции в здоровье будут бессмысленны, если люди сами не будут ответственно относиться к своему здоровью. Точно так же любые вложения в благоустройство городов и сел через год-два никто не заметит, если местные власти, управляющие компании, жители этих территорий не будут заботиться о парках и скверах, дворах и подъездах. И так можно проиллюстрировать каждый национальный проект.Самое главное для любого человека – здоровье. И государство сегодня заявило масштабные планы по развитию здравоохранения. Это задача №1 – сбережение народа. И опросы общественного мнения здесь, к сожалению, показывают неудовлетворенность населения состоянием областного здравоохранения. Я в своем Послании предыдущего года давал жесткие оценки положению дел в сфере здравоохранения. Определенные подвижки за последнее время здесь есть. Но запрос жителей региона на повышение качества медобслуживания по-прежнему является одним из самых главных. Перед новым руководством министерства стоит задача в короткие сроки качественно улучшить ситуацию.Первое, что мы сделали – провели честную ревизию медицинской статистики, избавились от приписок, которые там были. И выявили, что на первом месте в структуре смертности – болезни сердца и системы кровообращения. Мы сделали эту ревизию до заявления в национальные проекты и смогли получить адекватные средства на здравоохранение, иначе это было бы невозможно. Максимальные усилия мы направим на борьбу с этими заболеваниями. Работу нужно проводить комплексно, системно. И основной акцент будет сделан на приближение специализированной помощи к населению. Ведь до сих пор при инфаркте миокарда пациента из Сызрани, Октябрьска надо везти в Тольятти или Самару. На базе Сызранской центральной городской больницы в 2019 году будет создан региональный сосудистый центр. В Тольятти в больнице №2 имени Баныкина и в больнице №5 будут созданы еще два региональных сосудистых центра. А в Нефтегорске будет создано первичное сосудистое отделение для больных из южных районов области. Таким образом, мы полностью обеспечим доступность этой услуги, этой помощи населению региона. С 2021 года в регионе начнет работать санавиация, которая позволит значительно сократить время доставки пациентов в медучреждения.Вторая по значимости угроза жизни – это онкологические заболевания. Для борьбы с раком в рамках нацпроекта выделено более 2 млрд рублей средств из федерального бюджета. В Самаре и Тольятти уже запущены современные центры позитронно-эмиссионной томографии. В ближайшие годы мы создадим в регионе единую систему раннего выявления и лечения рака. Это первичные онкологические кабинеты с оборудованием для скрининга во всех муниципальных образованиях, 12 центров амбулаторной онкологической помощи с использованием технологий телемедицины (в 2019 году мы начнем с Самарской больницы №8). Далее – три межрайонных центра. Вся система будет замыкаться на областной онкодиспансер, оборудование которого обновится. Также сейчас идет проектирование и в следующем году начнется строительство нового онкологического центра в Тольятти.Люди судят о качестве медицины, прежде всего, по учреждениям первичной медицинской помощи. В этом году завершится строительство поликлиник в Тольятти и Южном городе. Сроки завершения работ по ним нужно выдержать. Но строить поликлиники – это полдела. Нужно, чтобы человек чувствовал, что поликлиника создана и работает для него, что он здесь не проситель. Именно с этим связано большинство нареканий людей. В предыдущий период в регионе очень медленно внедрялся проект «Бережливая поликлиника». А ведь это поликлиника, которая бережет нервы, время, здоровье пациента. Пока таких поликлиник у нас всего 13 на всю область, и то далеко не полностью они соответствуют этому понятию. Но по итогам 2019 года их должно стать не менее 20, а к концу 2020 года – уже 52.Эти планы обозначены министерству здравоохранения, и они должны быть непременно выполнены. Тем более что успешные практики в других регионах есть, нам не грех здесь поучиться. В Кировской области и Рязани хорошо пошел проект по бережливой поликлинике. В Москве на приеме у врачей используются системы распознавания голоса, позволяющие разгрузить врачей при заполнении медицинских карт и дающие возможность уделять больше времени пациентам. В Ямало-Ненецком округе на прием к врачу можно записаться при помощи голосового диалогового сервиса.Гораздо интенсивнее мы стали строить и обновлять фельдшерско-акушерские пункты на селе. В 2018 году их введено 9, а в нынешнем году будет построено 14. В 2020 году займемся заменой старых ФАПов, обеспечив доступность ФАПов по всей территории региона, в 2020 году будем уже их обновлять. Для обслуживания жителей совсем небольших населенных пунктов закупается передвижное оборудование. В 2018 году мы уже приобрели один мобильный комплекс, сейчас мы его апробируем. А в 2020 году намерены купить 13 таких комплексов, включающих передвижные флюорографы и маммографы. Я думаю, что, если опыт текущего года будет успешным, нам нужно увеличивать эту цифру до 30.Проблема доступности первичной медпомощи для всех населенных пунктов с числом жителей от ста до двух тысяч будет решена в течение двух лет: с 1000 жителей – в этом году, со 100 жителей – в следующем. Но при этом еще раз предупреждаю и министерство, и руководство больниц, если новое высокотехнологичное оборудование будет простаивать или предоставляться только в пакете платных услуг, выводы, в том числе организационные и кадровые, не заставят себя ждать. Мы этот вопрос поставили на постоянный контроль. И сейчас министерство выявило целый ряд так называемого тяжелого оборудования, которое простаивало месяцами.Естественно, мы будем продолжать системно решать проблему нехватки медицинских работников. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» приносят свои положительные результаты. Выплаты в прошлом году предоставлены 75 врачам и 26 фельдшерам, переехавшим на работу в села и малые города. Программа «Земский доктор» будет распространена и на специалистов в возрасте старше 50 лет.В мае 2018 года я давал поручение разработать муниципальные программы по созданию условий для привлечения медицинских работников. Срок был – 31 декабря. Однако до сих пор нет программ в городах Тольятти и Новокуйбышевск. Тольятти – острейшая проблема по врачам, программы муниципальной нет до сих пор! В муниципальных районах – Большечерниговский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Нефтегорский, Сергиевский, Хворостянский, Челно-Вершинский, Шенталинский. Коллеги, чего вы ждете?Интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В этом направлении мы очень сильно отстали от других регионов. И причина здесь – в передаче МИАЦ из Минздрава в департамент информационных технологий и связи, это одна из причин, конечно – отсутствие внятной региональной концепции информатизации здравоохранения. Больше так продолжаться не может.Коллеги, министр мне докладывает, что есть достаточно серьезное сопротивление главных врачей, что не все заинтересованы в полной прозрачности деятельности здравоохранения. Я хочу, чтобы главные врачи больниц знали, что здесь будет полная поддержка министру здравоохранения, и если мы в кратчайшие сроки с этой задачей не справимся, то, конечно же, все предложения министра по изменению кадрового состава, руководящего, будут мной приняты. Михаил Александрович Ратманов, прошу вас взять это направление под особый контроль.Ключ к сохранению и укреплению здоровья – это раннее выявление болезней. Но сегодня профилактическими медосмотрами у нас охвачено только 30% населения. По итогам 2019 года должны выйти на показатель 42%. А через 5 лет 70% жителей региона должны будут проходить профилактические осмотры со скринингом не реже 1 раза в год. Но достижению этих показателей мешает иногда и халатное отношение самих людей к своему здоровью. Обращаюсь к профсоюзам, страховым компаниям, руководителям предприятий, общественным организациям и, конечно, к самим медикам: мы должны убедить людей заботиться о своем здоровье. Где-то на предприятиях административное воздействие вполне уместно, чтобы сподвигнуть человека и к профилактическому осмотру, и к здоровому образу жизни. Расценивайте это как поручение. Жизнь – это здоровье людей.Нам нужно развивать сеть центров здоровья, прививать ответственное отношение каждого к своему здоровью и здоровью своих близких. Без этого любая медицина оказывается бессильной.Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта. Только за последнее время мы ввели в строй ледовую арену и стадион в Чапаевске, ФОКи в Шентале и селе Савруха Похвистневского района, стадион в Кошках, бассейн в поселке Стройкерамика, два комплекса крытых футбольных площадок в Самаре.В этом году будут введены ФОКи на бульваре Кулибина в Тольятти и в Похвистневе, спортзал в Безенчуке. Осенью планируется сдать ФОК в Комсомольском районе Тольятти. До конца 2019-го нужно завершить возведение ледовой арены в Южном городе.Мы активно ведем строительство самарского Дворца спорта. Этот знаковый для города объект планируем сдать в течение двух лет. В Тольятти начато возведение легкоатлетического манежа и спорткомплекса в Челно-Вершинах.Нами принята концепция наследия чемпионата мира по футболу, в соответствии с которой около стадиона «Самара Арена» планируется построить ряд новых объектов, в том числе инклюзивный игровой парк и Дворец пляжных видов спорта. Инклюзивный парк мы планируем открыть уже летом этого года. Александр Борисович Фетисов, надо справиться, чтобы к Дню защиты детей эта задача была выполнена. А Дворец пляжных видов спорта планируется ввести в строй уже в следующем году.Очень важно, что объем частных инвестиций в Дворец пляжных видов спорта составит около 300 млн рублей. Рассчитываю, что полностью поддержка проекту будет оказана и он будет реализован.С этой трибуны хочу поблагодарить все компании, осуществляющие вложения в спорт, в социальную сферу региона.Министерствам социального блока нужно и далее развивать государственно-частное партнерство в социальной сфере, здесь опыт у нас накоплен значительный.Для занятий физкультурой мы расширяем сеть современных спортивных площадок по всей Самарской области: 23 сданы в 2018 году, в текущем будут возведены еще 22 универсальные площадки и 12 малых для сдачи нормативов ГТО.Но мы понимаем, если уровень зарплаты тренеров не станет достойным их труда, усилия по обновлению материальной базы не дадут результата. Мы должны восстановить справедливость и значительно увеличить зарплату тренеров. Знаю, что такие предложения подготовлены правительством, в течение двух месяцев мы должны принять решение по данному вопросу.Хотел бы обратиться к нашим общественникам, к средствам массовой информации. Нам нужно пропагандировать спорт, культивировать моду на здоровый образ жизни. Коллеги, это наша общая ответственность.Реализация проекта «Демография» должна решить одну из самых сложных проблем сегодняшнего дня – проблему депопуляции населения, характерную для большинства регионов страны. Численность населения сокращается, несмотря на то, что в 2018 году показатель общей смертности был самым низким за последние 30 лет.13,5 на 1000 жителей. Фактически это на 900 сохраненных жизней больше, чем в 2017 году. Однако эти достижения нивелируются сокращением рождаемости. Мы пожинаем плоды демографического провала 90-х. Чтобы выровнять ситуацию, государство выделяет беспрецедентные ресурсы на национальный проект «Демография»: только в 2019 году – 3,5 млрд рублей из федерального бюджета получаем. Кроме того, 2,5 млрд рублей на эти цели мы предусмотрели в бюджете Самарской области.В 2018 году по инициативе Президента была установлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в размере около 10 тысяч рублей для Самарской области. Ее получали семьи с доходом до 1,5 прожиточного минимума на человека, всего это 5431 семья в Самарской области (42% родителей первенцев). В текущем году порог нуждаемости будет увеличен до двукратного размера от величины прожиточного минимума, а это значит, что цифра получателей возрастет практически в два раза там, где рождаются первые и вторые дети.Говоря о повышении рождаемости, мы должны использовать все механизмы. Это и такие высокотехнологичные формы, как проведение ЭКО. Здесь мы занимаем лидирующие позиции в стране – в 2018 году в Самарской области «из пробирки» появились более 800 малышей. Эффективность ЭКО у нас 47%, по данным Минздрава, а вот в европейских странах 42 %. У нас более искусные врачи. Поручаю министерству социально-демографического развития совместно с Минздравом подготовить и предложить дополнительные меры по стимулированию рождаемости. И конечно, давно пора навести порядок с прерыванием беременности в частных клиниках.Сегодня в регионе семьям с детьми производится выплата 28 видов пособий, доплат к ним и компенсаций. Их получают более 200 тысяч семей. На выплату пособий из бюджетов всех уровней ежегодно направляется более 6 млрд рублей. Тем не менее считаю необходимым министерству социально-демографической и семейной политики подготовить предложения по повышению эффективности мер социальной поддержки для малообеспеченных семей.Недавно Президент страны озвучил расширение пакета мер поддержки:- с начала следующего года будет увеличено число семей, имеющих право получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка;- почти вдвое вырастет пособие по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства;- многодетные семьи получат дополнительные льготы по налогу на недвижимое имущество, а принадлежащие им земельные участки площадью 6 соток будут полностью освобождены от налога на землю;- ставки по ипотеке будут снижены до 9%, а затем – до 8% и ниже. При этом для семей, в которых родился второй или последующий ребенок, продолжит действовать программа льготной ипотеки со ставкой 6% годовых, эта льгота будет действовать на весь срок действия ипотечного кредита;- также за счет государства будет погашаться часть ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей для семей, в которых рождается третий и последующий ребенок.Я думаю, Александр Борисович (Фетисов), здесь надо скоординировать работу министерства социально-демографической и семейной политики и министерства строительства, чтобы мы сразу таким семьям предлагали варианты по жилью и получению ипотечного кредита.Кроме того, мы предлагаем ежегодно проводить индексацию всех действующих мер социальной поддержки семей пропорционально уровню годовой инфляции. И в этом году мы уже провели такую индексацию.Нередко расширение семьи тормозится нерешенным жилищным вопросом. Здесь нам тоже надо максимально сконцентрировать усилия. В 2019 году планируется предоставить социальные выплаты на улучшение жилищных условий 626 молодым семьям. Но нуждающихся в этой поддержке гораздо больше, и более половины из них живут в Тольятти. Вот у нас сегодня 11 тысяч таких семей в области заявились, из них 6250 – в Тольятти. Объем финансовой поддержки во многом зависит от готовности муниципалитета к софинансированию социальных выплат. А что у нас по Тольятти? У нас заявка была на 10 млн рублей, в процессе работы с министерством увеличили до 30. Это сколько? 96 семей всего. У вас больше половины стоит на учете молодых семей в Тольятти, и 30 млн рублей? Слушайте, сколько вы на округ закрепляете, на каждого депутата? 7-8 миллионов? Вот представьте, скольким молодым семьям, если бы вы перераспределили средства, могли бы решить задачу. У нас в первую очередь, конечно, молодые семьи, многодетные обеспечиваются. И сейчас у нас стоит на учете таких семей в этом общем списке 292, из них 250 мы обеспечиваем в этом году. Я даю поручение министерству управления финансами добавить средств, чтобы по всем 292 молодым многодетным семьям мы в этом году помощь оказали.В 2018 году в регионе было введено 9 детских садов, создано более 2 тысяч новых мест. В этом году в регионе строятся и реконструируются сразу 28 детских садиков, 17 из них будут сданы в текущем году, задача стоит 20 у министерства по-прежнему, я ее не отменяю. Это создаст дополнительно 3,5 тысячи мест в детских садах. Но, конечно же, сегодня это меня не устраивает. При должных усилиях со стороны министерства строительства мы сможем сдать в этом году 20 детских садов, вплотную приблизившись к рекордному показателю 1986 года, когда было сдано 23 детских сада. И дело здесь не в рекордах, а в том, что в очереди в детские сады и ясли стоит около 5 тысяч малышей, и перед нами стоит задача полного обеспечения к 2022 году доступности ясельных групп.Семья счастлива только тогда, когда здоровы дети. Поэтому мы наращиваем усилия по строительству и модернизации детских медучреждений. Завершается возведение детской поликлиники в Тольятти, начато ее строительство в Сызрани. Две новые поликлиники для ребят проектируются в Октябрьском и Советском районах Самары. В этом году Минздраву необходимо подготовить проекты реконструкции корпуса Самарской областной детской больницы имени Н. Ивановой и областной детской инфекционной больницы.Действующие детские поликлиники также будут переоснащаться. В 2019 году мы сделаем акцент на так называемом тяжелом оборудовании – будут закуплены аппараты МРТ и рентгеновские комплексы, чтобы детей не возили во взрослые поликлиники и стационары.Национальный проект «Демография» включает в себя и помощь семьям в детском отдыхе и оздоровлении. Ежегодно около 40 тысяч детей из Самарской области отдыхают в загородных оздоровительных центрах. Вместе с тем последние 6 лет количество детских лагерей неизменно сокращалось. Вот разговоров много было об этом, а дел, к сожалению, нет. В 2013 году таких лагерей было 58, а к 2018 году уже только 48. Потребовались срочные меры по сохранению системы детского отдыха. В прошлом году мы проиндексировали стоимость детских путевок на 4%, в этом году мы индексируем на 20% и рассчитываем, что, конечно, заинтересованность предприятий в организации детского отдыха возрастет. Мы создаем для этого условия. Выделяем средства на ремонт 28 учреждений отдыха и оздоровления детей, в том числе на строительство в них новых корпусов.Президентом страны в мае прошлого года поставлена задача – снижение уровня бедности. Сегодня пособие по бедности получают около 50 тысяч жителей региона, основная доля которых – это семьи с детьми. Наша задача – помочь им выйти из сложной жизненной ситуации. Не все семьи знают, что государство готово им помочь, каков размер такой помощи, какие ее виды могут быть предоставлены нуждающимся. И речь здесь не только о прямых выплатах. Я говорю и о такой форме поддержки, как социальный контракт. Эта форма работает у нас в области уже не первый год, но сейчас нужно провести анализ того, насколько существующая система социальных контрактов эффективна, нужно изучить опыт других регионов и повысить ее эффективность.Преодолению бедности граждан могут помочь и наши некоммерческие организации. Социально ориентированные некоммерческие организации могут взять на себя адресное сопровождение малоимущих семей. Это очень тонкая, точечная работа по выявлению потребностей конкретной семьи, поиску эффективных решений именно для нее. Предлагаю министерству социально-демографической и семейной политики совместно с некоммерческими организациями выстроить систему по сопровождению малоимущих семей. Каждая семья должна быть взята под контроль, с ней будет вестись работа по поиску решений для преодоления бедности: трудоустройство, переобучение, организация самозанятости членов семьи. Конечно, здесь потребуется и помощь других министерств и ведомств.Нельзя забывать и о старшем поколении, о тех, кто за долгие годы честным трудом заслужил звание ветерана труда. Мы восстановили выплаты 50 тысячам работающим ветеранам труда. Перешли к практике ежегодного пересмотра критериев нуждаемости. За 2 года этот показатель вырос с 19 500 до 21 647 рублей. Это позволило сохранить выплаты более 10 тысячам человек в 2018 году и для более 19 тысяч в 2019-м. Мы и дальше будем держать этот вопрос на контроле. Поэтому я предлагаю наделить комиссию по мерам социальной поддержки населения, созданную в губернской думе, Геннадий Петрович (Котельников), статусом постоянно действующей.С текущего года мы сохранили все меры социальной поддержки для граждан предпенсионного возраста – мужчин, которым исполнилось 60 лет, и женщин, которым исполнилось 55 лет. Они по-прежнему будут получать социальные пособия, льготы на проезд в общественном транспорте, компенсации стоимости жилищно-коммунальных услуг. Для граждан, имеющих статус ветеранов труда, сохранится единая денежная выплата.Мы второй год подряд индексируем ежемесячные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, репрессированным. Этого не было раньше. Считаю, что повышение выплат и впредь должно быть регулярным. Нельзя обесценивать то, что заслужено нашими ветеранами. Для этого министерству управления финансами Самарской области нужно ежегодно средства на это предусматривать.Также необходимо завершить строительство Потаповского пансионата и заняться строительством нового корпуса в Высокинском пансионате для инвалидов и пожилых.Будущее нашего региона во многом формируется системой образования. Мы продолжаем реализацию программы строительства и обновления школ. В 2019 году в строй вступят 3 школы: построенные – в поселке Стройкерамика и «Южном городе» Волжского района, реконструированная – в селе Приволжье. Выделены средства на возведение школы в поселке Мехзавод. Очень остро стоит вопрос нехватки мест в школах в Октябрьском районе Самары. Думаю, что в этом районе нужно будет построить не менее двух школ. Администрации города необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос о выделении земельных участков под строительство, решив этот вопрос с Министерством обороны. Необходимую помощь, Елена Владимировна (Лапушкина), вам окажет правительство. Также нужно завершить оформление участка на 5-й просеке.Нам нужно менять не только стены и оборудование в школах. Нужно менять учебные программы. Нынешнее поколение школьников с пеленок погружено в виртуальный мир информационных технологий, многие знают компьютеры лучше учителей. Но этот мир полон не только знаний и открытий, но и опасностей. Через сети преступники вербуют наркодилеров из числа подростков, подталкивают детей к суициду. По данным федерального мониторинга сетевых сообществ, около 20 тысяч подростков из Самарской области сегодня находятся в группе риска. Это очень серьезно и опасно. Нам нужно, чтобы школьные психологи, классные руководители и, конечно, родители были в курсе, с кем общаются их дети в Сети. Нужны учебные программы «цифровой гигиены» как для детей, так и для родителей, чтобы не стать жертвой мошенников. И одновременно необходимо создавать центры цифрового развития детей («IT-кубы»), развивать сеть детских технопарков «Кванториум», оснащать центры цифрового и гуманитарного профиля в школах.В рамках реализации проекта «Современная школа» уже в 2019 году в регионе будут созданы и оснащены 45 центров цифрового и гуманитарного профилей и 19 мини-кванториумов. Создание и оснащение последних будет полностью проведено за счет областного бюджета. Нужно продумать возможность внедрения передвижных кванториумов, что было бы особенно актуально для сельской местности. Такой опыт мы уже изучаем, и я думаю, что в этом году применим.Необходимо грамотно подойти к созданию центра дополнительного образования детей по научно-техническим и естественно-научным направлениям знаний на базе Самарского государственного технического университета. Детям, которые будут в нем обучаться, должно быть не просто интересно. Их следует подключать к реализации различных проектов, в том числе научных. Только в таком случае нам удастся мотивировать их продолжить обучение в наших самарских вузах и затем приложить полученные знания и навыки на родной земле.Нельзя забывать и об оснащении школ современным оборудованием для предмета «Технология». В 2019-2021 годах мы планируем обновить им 74 школы.Огромное внимание сейчас уделяется работе с талантливыми детьми и молодежью. В регионе разработаны и успешно реализуются программы работы с одаренной молодежью от 14 до 30 лет в сфере науки, техники и технологий, это известные всем программы «Взлет», «Полет» и «Орбита». Они взаимосвязаны по принципу «школа – вуз – экономика». Сегодня в проектах задействовано более 5 тысяч школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2 тысяч учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона. Но здесь нам есть еще куда двигаться, есть чему поучиться – такому проекту, например, как «Университет талантов» в Татарстане.Помимо знаний, компетенций школа должна прививать ученикам любовь к родному краю. Поэтому, начиная с текущего года, мы начнем внедрять в качестве регионального образовательного стандарта изучение истории Самарской области, знакомство с теми людьми, чьими именами названы площади и улицы городов, и с теми, кто достоин увековечивания.И, конечно, школу делает учитель. Президент поручил нам начать с 2020 года реализацию программы «Земский учитель». Она, по аналогии с «Земским доктором», будет предусматривать единовременную выплату в размере 1 млн рублей учителям, пришедшим в сельскую школу или в город с населением менее 50 тысяч человек. Министерству образования и науки необходимо обеспечить эффективную реализацию данной программы.2019 год определен в Самарской области, мы об этом договорились вместе, как год среднего профессионального образования. Мы должны вывести на новый уровень наши лицеи и колледжи. В этом году ремонт будет осуществляться сразу в 45 учреждениях. Много лет говорили об этом, в этом году делаем мы это без лишних слов. На базе ведущих (профильных) колледжей будут созданы центры опережающей профподготовки, где можно будет подготовиться к экзаменам по стандартам WorldSkills. Конкурсные заявки на оснащение мастерских уже подали 13 учреждений.И мы здесь в числе лидеров. В 2018 году Самарская область в рейтинге WorldSkills Russia поднялась с 14-го на 12-е место. Это значит, что у нас готовят лучших профессионалов в стране. У нас появились сразу два победителя чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills, один из которых стал лучшим представителем России по количеству набранных на чемпионате баллов. Нам нужно разработать и внедрить систему премий победителям и призерам чемпионатов по профмастерству, а также их тренерам. А самое главное – они должны стать участниками нашей программы продвижения кадров «Кадросфера», получить интересную и престижную работу в лучших компаниях региона и органах власти. И, конечно, в эту орбиту надо включать и участников, и победителей конкурса «Лидеры России».Важно, чтобы появившиеся возможности могли использовать все учреждения среднего профессионального образования, в том числе работающие в сфере подготовки специалистов в сельском хозяйстве. 5 лет назад они были выведены из ведения министерства образования и науки Самарской области. Какие результаты? Ни в одну программу теперь у нас эти образовательные учреждения не попадают, поскольку они мимо министерства образования все. Я жду от правительства анализа эффективности ранее принятых решений и предложений по изменению ситуации. Эти предложения должны быть разработаны в течение месяца. Николай Владимирович (Абашин), хватит перекладывать ответственность. Принимайте решения вместе с министерством образования, определитесь, что эффективно. Месяц на подготовку решения. Новый учебный год не за горами.И еще об одном хотелось бы сказать. Сейчас мы практически вдвое (до 37 млн рублей) увеличили объем средств, заложенных на трудоустройство несовершеннолетних в период каникул. Это позволит получить временную работу 7 тысячам ребят. Все мы знаем, как важно приобщение к труду еще в подростковом возрасте. Но еще важнее задача приобщения детей к производству, чтобы они уже потом, после учебы, пришли на предприятие, а не искали счастья на стороне. Союз работодателей должен заняться решением этой задачи. Как и еще раз проинвентаризировать, во все ли учреждения среднего профессионального образования у нас вошли шефами руководители предприятий. Александр Борисович (Фетисов), доложите мне это отдельно. А то, что касается занятости детей, хочу вам сказать, что у нас ряд предприятий отказывается от такой совместной работы. Я их назову: это «БКК», «Почта России», «Тяжмаш», «Электрощит». Я не буду весь список говорить, но это те предприятия, которые являются флагманами. Коллеги, мы должны вместе прививать любовь к труду у подрастающего поколения.Самарской области – региону с мощными культурными традициями – нужно по максимуму воспользоваться возможностями этого национального проекта. Тем более что мне Президентом страны было доверено возглавить рабочую группу Госсовета по данному направлению. Конечно, в первую очередь это признание культурной значимости Самарской области, а с другой стороны – особая ответственность, ведь другие регионы будут ориентироваться на нас.2019-й является в России Годом театра. Мы уделяем театрам особое внимание. В начале этого года открылся новый зал тольяттинского ТЮЗа «Дилижанс». В текущем году на новой сцене начнет свои премьерные показы «СамАрт». К концу года необходимо ввести в эксплуатацию здание областного Театра кукол. Вопрос по нему нужно окончательно решить в текущем 2019-м году! Мы продолжим поддержку театров. И в ближайшее время должны подготовить проект реконструкции Самарского театра драмы. Деньги на подготовку проекта уже выделены. Хотел бы, чтобы наша общественность приняла активное участие в выборе проекта, в его оценке, а бизнес вспомнил бы о традициях меценатства, о том, как строился когда-то драматический театр.Мы развиваем театры не только в крупных городах. Выделено финансирование на проектирование здания театра-студии «Грань» в Новокуйбышевске. Он за последние годы стал известен всей России, это действительно изюминка не только города, но и нашего региона. И в наших силах сделать его еще лучше, создать все условия для дальнейшего развития этих театров.Год театра в нашей области будет ознаменован и яркими мероприятиями: знаковыми фестивалями «ПоМост», «ВолгаФест», «ЗолотаяРепка», международным фестивалем любительских театров малых городов, губернским конкурсом на лучшую творческую работу «Самарская театральная муза» и другими. Студенческие и детские театры области примут участие в конкурсе молодежных театров Приволжского федерального округа.Мы проектируем и будем возводить в Тольятти корпус для хореографической школы имени легендарной Майи Плисецкой. 55 детских школ искусств будут оснащены музыкальными инструментами.В деле сохранения и развития богатых традиций Самарской области для формирования уважения и любви к своему краю важно на современном уровне вести музейную работу. Уникальные возможности для этого дает открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре. Выставляемую экспозицию Художественного музея должен расширить особняк Шихобаловых, ведь до 80 % художественного наследия музея хранится в запасниках. А исторический особняк уже который год как превращен в долгострой. Сергей Васильевич, справиться с этой задачей надо в этом году. Мы проведем капитальный ремонт Тольяттинского краеведческого музея.В текущем году нужно завершить строительство центра культуры и досуга в Большой Глушице, сделать капитальный ремонт в Тольяттинской филармонии, в самарском ДК «Октябрь» и ДК «Волга» в Октябрьске.В целом мы запускаем программу реновации экспозиций областных и муниципальных музеев, средства на это будут закладываться ежегодно. Будем последовательно модернизировать муниципальные библиотеки.Самарская область получит уже в этом году 5 многофункциональных мобильных клубов, что станет хорошим подспорьем для сельских районов.Также в рамках национального проекта «Культура» направлено уже свыше 40 заявок на капитальный ремонт сельских культурно-досуговых учреждений, создание кинозалов, муниципальных модельных библиотек, виртуальных концертных залов.Экология сегодня является одним из главных приоритетов общества, не случайно ей посвящен специальный национальный проект. Благодаря ему Самарская область получила возможность обеспечить население более качественной питьевой водой. Также втрое снизится сброс неочищенных сточных вод в реку Волгу. В 2019 году мы начнем строительство водопроводных сетей в с. Калиновка Сергиевского района, а также в пос. Глушицкий и Пензено Большечерниговского района. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства должно ввести в эксплуатацию водопроводные сети в с. Кандабулак Сергиевского района. В этом году надо начать строительство канализационных очистных сооружений в Самаре, Жигулевске, Октябрьске и Сызрани, параллельно ведя проектирование новых объектов. Кроме того, за счет внебюджетных источников требуется провести модернизацию канализационных очистных сооружений на 6 промышленных предприятиях Самарской области: это ОАО «КуйбышевАзот», ООО «СИБУР Тольятти», АО «Сызранский НПЗ», АО «Куйбышевский НПЗ», ООО «СКС», ОАО «АВТОВАЗ» – входящих в топ-200 основных загрязнителей. И работы начать нужно уже в этом году. Предварительно все гарантийные подтверждения начала этих работ мы с предприятий получили.Нам надо серьезнее заняться и качеством атмосферного воздуха, прежде всего в Тольятти и в Новокуйбышевске. Органам местного самоуправления, надзорным органам и самим предприятиям нужно обеспечить постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха, привлекая к нему представителей общественности, экологов, общественный совет, который создан при губернаторе Самарской области. Задача состоит в том, чтобы снизить общие выбросы в атмосферу вредных веществ как минимум на 20%, а в период неблагоприятных погодных условий, с чем мы столкнулись в августе - сентябре прошлого года в Тольятти – снизить их до технологически возможного минимума.В 2019 году ожидаются существенные изменения в природоохранном законодательстве страны. Оно будет более жестким, ориентированным на минимизацию рисков для природы и здоровья людей. И чтобы ему соответствовать, сами предприятия, объединения бизнеса должны включиться в решение этой проблемы. И решать ее призван, как я уже сказал, и совет по экологии. Хотел бы сказать нашим экологам, общественности: решение проблем экологии должно формироваться в рамках совета, а не на митингах.Также необходимо завершить работу по формированию границ особо охраняемых природных территорий, в частности национального парка «Самарская Лука», с учетом интересов жителей населенных пунктов, находящихся в его границах. В связи с этим правительству Самарской области необходимо подготовить предложения по созданию в границах национального парка «Самарская Лука» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Решение данного вопроса особенно актуально для жителей Жигулевска.Сегодня одной из самых актуальных проблем является работа с отходами. С 2000 года ежегодный прирост объемов мусора составляет 10-15%. Еще 10 лет назад, работая в министерстве природных ресурсов, мы разработали региональную программу обращения с отходами. Ее просто закрыли, к сожалению, на региональном уровне. А сейчас ее реализация могла бы иметь уже значительные результаты. А мы схему размещения отходов сформировали бегом буквально, в прошлом году ее не было, хотя все нормативные сроки уже прошли. Не велась эта работа. А сегодня практически все полигоны по утилизации отходов либо перешагнули допустимые объемы складирования, либо вплотную подошли к предельным значениям. Если ничего не менять, уже в 2022 году мусор складировать будет некуда. И это при том, что практически половина отходов не доезжала до полигонов и утилизировалась, как говорится, «в ближайшей лесопосадке». В результате в области к началу 2018 года насчитывалось более 800 несанкционированных свалок. И их число и масштабы множились каждый день. Мы остановили этот негативный процесс.С января текущего года объемы мусора, принятого полигонами губернии, увеличились на 40-50% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Понятно, что никакого строительства, даже создание площадки нельзя вести в зимний период. Но то, что у нас на 50% мусора больше доезжает до полигонов, что он не остается в населенных пунктах, в наших лесах и полях – это и есть главный результат новой системы.Конечно, проблем с утилизацией отходов немало. В один день их не решить. Но заниматься ей должны органы местного самоуправления, объединения бизнеса, экологические организации. Сегодня, конечно же, неразберихи здесь очень много. И счета выставляются неорганизованно и неграмотно, соответственно, уровень сбора платежей очень низкий, а значит, под угрозой стоит и инвестиционная программа в данной сфере. Здесь срочно надо навести порядок. И правительство Самарской области этому внимание уделяет недостаточно, Александр Петрович (Нефедов). Эту ситуацию надо исправлять, как договорились две недели назад.Принимая решение о системе работы с отходами, мы не меняли сущности. Оставили старую систему формирования нормативов: в городах по квадратным метрам, в селах – по числу проживающих. Ее нередко критикуют, и где-то это справедливо. Но все мы должны понимать – переход на подушевую оплату ударит, прежде всего, по семьям с детьми, многодетным семьям, проживающим, в общем, в небольших квартирах. Не дает она и ответа на вопрос, кто будет платить за мусор из квартир, сдаваемых внаем? А таких у нас 10-12% от общей массы жилого фонда. С коттеджей, которые у нас расположены в городских округах и где, как правило, никто не прописан? А коттеджи эти и по 300 метров, и 1000 квадратных метров. Мы что, освободим этих людей от оплаты?Предлагаю представительным органам местного самоуправления, общественным палатам городов – давайте вместе найдем консенсусное разумное решение по подходам нормативов образования. Поработайте – и Общественная палата, Виктор Александрович (Сойфер), и палаты муниципальные. Послушайте людей, привлеките к этой работе и руководителей ТОСов, общественных советов микрорайонов, старших по домам. Давайте вместе найдем решение. Но решение должно быть взвешенным, чтобы те, кто сегодня ратует за введение подушевого сбора, завтра не стали требовать обратного.Национальный проект «Жилье и городская среда» – один из самых финансово емких национальных проектов. На его реализацию только в 2019 году поступит 3,5 млрд рублей из федерального бюджета.При этом министерство строительства в течение 6 лет должно обеспечить рост в 1,5 раза числа семей, улучшающих свои жилищные условия (с нынешних 80 тысяч семей до 120 тысяч семей в 2024 году). А для этого нужен рост объемов жилищного строительства вводимых квадратных метров – в 1,5 раза к 2024 году.Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья. А всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья. И мы сделаем эту работу в муниципалитетах. Там, где главы муниципальных образований не боялись брать на себя ответственность, принимали решения о признании непригодным жилья, будет достигнут наибольший эффект, а там, где прятались за бумажками нормативных актов, там эффект будет ниже.Хотел бы также остановиться на вопросе предоставления многодетным семьям земельных участков под строительство. Это ненормально, если за 10 лет работы над проектом из 20 тыс. семей, имеющих право на участки, построили на них свои дома 147 семей. Правительству области надлежит до конца года предложить реальные пути обеспечения этих участков необходимыми инженерными коммуникациями либо внедрить альтернативные механизмы решения проблемы. Такой опыт тоже есть в других регионах. Ко мне на прием приезжали многодетные семьи из Жигулевска, у которых эта проблема была неразрешимой. Но мы же нашли варианты. Все министерства рядком посадили, монополистов, и нашли вариант решения. Но почему точечно, почему не системно мы эту работу ведем?Постоянно в центре нашего внимания остается и решение вопроса обманутых дольщиков. Результатами работы в 2018 году стало исключение из реестра 4 объектов, а всего за год с небольшим были восстановлены права полутора тысяч граждан – участников долевого строительства. В 2019 году статуса «проблемного» должны лишиться еще 8 объектов, будут восстановлены права не менее 800 обманутых дольщиков. Но нельзя считать нормальной ситуацию, когда местные администрации, муниципалитеты, выдававшие разрешения на строительство, сегодня самоустранились от решения проблемы. Не особо погружено в нее и правительство области. Поэтому многие вопросы приходится решать в рамках ручного управления. Коллеги, это ваша зона ответственности, общая, всего правительства, муниципалитетов, а не только губернатора и министра строительства.В текущем году жилищное строительство ожидают серьезные перемены – полный переход на проектное финансирование вновь строящихся объектов. В связи с этим профильному министерству предстоит большая работа по мониторингу деятельности застройщиков, оказанию содействия им в доступе к проектному финансированию.В 2018 году были достигнуты определенные успехи в части увеличения инвестиционной привлекательности строительной сферы региона. Утверждены генеральные планы и нормативы градостроительного проектирования, серьезно сокращены сроки выдачи разрешений на строительство. В текущем году не менее 50% документооборота с застройщиками должно быть переведено в электронный вид. И в целом пора выстроить работу с инвесторами так, чтобы она начиналась уже на стадии инвестиционной идеи и продолжалась вплоть до реализации проекта.Необходимо расширить зону использования цифровых платформ и их применения в инвестиционно-строительной деятельности. В прошлом году проведена значительная аналитическая работа по упрощению процедур по подключению к инженерным сетям и коммуникациям. С учетом уже полученных результатов мы должны перейти к построению единой цифровой инвестиционно-строительной платформы региона. Это требование времени.Это позволит избежать многих трудностей при подборе земельных участков, снизить риски и затраты инвесторов при проектировании и строительстве зданий и сооружений.Нам требуется заняться проектом по реновации исторической части Самары. Но сначала необходимо определить границы исторического поселения. Анатолий Иванович Баранников, эту работу мы явно затянули, ее надо ускорять. Целью проекта должно стать повышение доступности и разнообразия жилья вблизи рабочих мест и общественных сервисов, обеспечение эффективной транспортной системы, поддержание статуса Самары как одного из наиболее удобных для жизни и работы городов России. Эти элементы городской среды должны органично влиться в культурно-исторический контекст Самары: подчеркивать ее своеобразие, уникальность. Мы должны насытить наши города и «умными решениями», используя для этого возможности национального проекта «Цифровая экономика».В настоящее время Самарская область имеет все предпосылки для реализации на ее территории проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Первыми здесь станут города Самара, Тольятти и Новокуйбышевск. А реализовывать этот масштабный проект нужно в рамках государственного и муниципально-частного партнерства.Необходимо продолжить благоустройство городов и сел, дворовых и общественных территорий. В 2019 году благоустроим 120 общественных территорий и 272 дворовые территории. Но при этом хотел бы сказать главам городов и районов: на благоустройство нужно выделять из муниципальных бюджетов, а не надеяться только на федеральный и областной. Это ваши полномочия, коллеги, не забывайте об этом. В 2019 году муниципалитетам региона необходимо продолжить практику участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Первый такой проект в текущем году должен быть завершен в Октябрьске.Значительная часть обращений и жалоб, поступающих в мой адрес, касается проблем ЖКХ. Это вопросы и содержания жилищного фонда, и нарушений при перерасчете платы, и игнорирования законных требований граждан. В целях изменения сложившейся ситуации в сфере ЖКХ необходимо обеспечить не фиктивную, а реальную конкуренцию между управляющими компаниями с повышением прозрачности их деятельности. Наши общественники и активисты ОНФ недавно составили даже целый антирейтинг управляющих компаний. Коллеги, это вам руководство к действию: и муниципалитетам, и жилищной инспекции.Уговоры пора здесь заканчивать – надо действовать. У нас министр сегодня имеет опыт муниципальной службы, ориентирую жилищную инспекцию на помощь именно главам муниципальных образований, чего не было никогда. Вы получали зачастую претензии от ГЖИ, а сейчас на вас они работают. Так используйте эти механизмы эффективно. Закона вам не хватало – дума вчера приняла закон по административным штрафам, я его сегодня подписал. 10 дней после опубликования – он вступит в силу. Вот чтобы через 10 дней штрафы лежали у всех управляющих компаний, которые допустили нарушения. Сергей Васильевич (Марков), а вы мне, собрав информацию с муниципалитетов, доложите, как главы в муниципальных образованиях с этой задачей справились: день в день, в день вступления закона в силу. Приняли решение – к исполнению. И, конечно, никуда не годится, что мы так затянули с принятием этого закона, что раньше не догадались и не нашли разумное, консенсусное решение с прокуратурой Самарской области. В этом году нам нужно значительно продвинуться по созданию единого расчетного центра в области, который когда-то закрыли, внедрению в практику применения единого платежного документа. Сергей Васильевич (Марков), это один из показателей вашей работы за 2019 год. Это позволит населению снизить комиссионные расходы и время на оплату коммунальных услуг, сделает систему начислений и платежей прозрачной.В прошлом Послании жесткой критике был подвергнут Фонд капитального ремонта. Руководство теперь дает показания следователям, но это, что называется, полдела. Нужно наводить порядок в работе Фонда, укрепить его финансовую устойчивость, сделать его деятельность прозрачной. Все обязательства, принятые ФКР на 2019 год, должны быть выполнены перед людьми в полном объеме. И контроль министерства и ГЖИ за деятельностью ФКР должен быть постоянным.Год назад я уже говорил про исчерпание возможностей инженерной инфраструктуры городов и сел. И прошедший год только подтвердил этот вывод. При нынешнем уровне износа сетей аварии, подобные той, что произошла в Самаре, когда без отопления остались 338 жителей, будут продолжаться. Чтобы переломить ситуацию, поручаю министерству энергетики и ЖКХ совместно с главами городов, председателем правительства до 1 мая провести переговоры со всеми ресурсоснабжающими организациями о пересмотре их инвестпрограмм. Мы вправе этого требовать, особенно в городах, где местные органы пошли на увеличение тарифов. Конечно, это касается и инвестиционных программ предприятий, которые работают в коммунальной сфере.Особо хотел бы напомнить здесь об ответственности глав администраций. Жизнеобеспечение городов и сел – это задача муниципальной власти. А у нас некоторые главы от губернатора узнают об авариях, случившихся на их территории. Слушайте, я сам главой муниципального образования работал, у меня губернатор знать не знал про аварии в Самаре. Александр Петрович Нефедов, как председатель правительства, наберет меня: «Дмитрий Игоревич, ты как там, справляешься?» «Справляюсь, Александр Петрович». «Ну, хорошо». А сейчас у нас и губернатор, и министр, и правительство решают эти задачи, с которыми обязаны справляться муниципальные органы власти. Коллеги, это никуда не годится. Не готовы к такой работе – прямо сейчас можно встать в зале и сказать: не готов, Дмитрий Игоревич. Руку пожмем и до свидания. Есть такие? Тогда концентрируйтесь, коллеги.В Указе Президента России Владимира Владимировича Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в качестве приоритетов поставлена задача обеспечения темпов экономического развития выше мировых, выше 3,5% в год. По предварительной оценке, валовый региональный продукт в Самарской области в 2018 году вырос на 1,1% и составил почти 1,5 трлн рублей. Конечно, на фоне падения предыдущих лет это неплохо, но явно недостаточно для решения задач, стоящих перед страной и регионом.В 2019 году перед нами стоят новые амбициозные задачи. И импульс повышению конкурентоспособности экономики призван дать национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Основной целью региональной составляющей проекта является формирование новых конкурентоспособных несырьевых секторов, а также увеличение объема экспорта товаров и услуг к 2024 году с 2,57 млрд долларов до 5,64 млрд долларов.Это крайне амбициозная задача, но ее с нас никто не снимает. Для ее реализации на государственном уровне предусмотрен широкий спектр механизмов государственной поддержки.Только на субсидирование процентных ставок по инвестиционным и экспортным кредитам из федерального бюджета выделено 327 млрд рублей. И подготовка таких проектов (корпоративных программ повышения конкурентоспособности) должна стать задачей номер один не только для руководства самих предприятий и министерства промышленности и торговли Самарской области, но и торгово-промышленной палаты, Союза работодателей, других общественных организаций, представляющих интересы бизнес-сообщества.Я попросил бы регулярно эти вопросы рассматривать на своих заседаниях, в том числе Союз работодателей.Аналогичная программа поддержки готовится на федеральном уровне и для сельскохозяйственных предприятий. Николай Владимирович Абашин, это ваша сфера ответственности.Нам надо провести реформу Корпорации развития Самарской области и других инновационных институтов развития, повысить их результативность. Сегодня руководство министерства сменилось, должны смениться и подходы к работе. Дмитрий Юрьевич Богданов, жду от вас конкретных предложений по этому вопросу до 1 июня текущего года.Привлекая инвесторов со стороны, нам нельзя забывать и о нашей гордости, наших традиционных отраслях – космонавтике, химической промышленности, автомобилестроении. Их нужно делать более эффективными, более конкурентоспособными. Парадокс сегодняшнего дня состоит в том, что для того, чтобы просто оставаться на месте, нужно бежать. А чтобы двигаться вперед – нужно превозмочь себя зачастую. Как это удалось, например, АВТОВАЗу за последние годы, который достиг вновь 20 % рынка, завоевал его в Самарской области, и продажи за рубеж выросли на 57% к уровню 2017 года. В декабре 2018 года регион, АВТОВАЗ и Министерство промышленности России подписали спец-инвестконтракт. Корпорация Renault Nissan и ее партнеры взяли на себя обязательства до 2025 года локализовать производство 26 моделей, создать российское производство автоматических коробок передач и современных двигателей. Объем инвестиций составит не менее 70 млрд рублей. Если все условия мы вместе будем выполнять, он может достигнуть 200 млрд рублей, мы это обсуждали с руководством компании. В три раза будет увеличен объем НИОКР, появятся более тысячи рабочих мест в сфере инжиниринга. Вы знаете, что этот вопрос – и дополнительные меры поддержки, и выполнение инвестконтракта – я обсуждал буквально два дня назад с председателем Правительства, и мы получили полную поддержку.Сегодня непростая ситуация и на другом предприятии – РКЦ «Прогресс». На протяжении 30 лет почти 100% пилотируемых запусков в мире осуществлялось на самарских ракетах-носителях. А 2 марта этого года к МКС впервые с 1986 года пристыковался американский пилотируемый корабль. Я это говорю, чтобы все понимали, что очень жесткая здесь конкуренция. В прошлом году мы об этом говорили. Нам никто не гарантирует свое место на рынке, нам нужно активно с этим работать. В ходе долгих и трудных переговоров с ОДК, двигателестроительной корпорацией мы договорились об увеличении на 30 % объема заказов для АО «Кузнецов», и сегодня этот портфель заказов на предприятии сформирован практически на 10 лет вперед.«Роскосмос» недавно подтвердил, что ведущую роль в разработке новой тяжелой ракеты будет играть наш РКЦ «Прогресс», а сызранский «Тяжмаш» примет участие в строительстве второй очереди космодрома «Восточный». Все это – перспектива на десятилетия, и нам нельзя здесь подвести ни страну, ни трудовые коллективы.И, конечно же, отдельно нужно думать предприятиям ОПК о диверсификации, о выпуске гражданской продукции, такие задачи четко обозначены Президентом, а у нас сейчас некоторые производства, действующие на протяжении десятилетий, Александр Николаевич Кирилин их открывал, они закрываются, признавая их непрофильными. Слушайте, куда это годится? Да это поперек поручениям Президента просто! И происходит это на территории Самарской области, на наших предприятиях. Отдельно будем с этим разбираться.Но региональная экономика – это не только автомобилестроение, космос и большая химия. У нас уже сейчас стали появляться новые отрасли, которые вполне могут стать драйверами роста, основой формирования новых кластеров. У нас уже сейчас есть все необходимое для того, чтобы стать межрегиональным центром медицинского туризма для Поволжья, Предуралья и Северного Казахстана. Это тот вид бизнеса, где мультипликативный эффект даже выше, чем в автомобилестроении. Вот такая оценка экономистов. Поэтому поручаю правительству региона организовать работу по продвижению самарского медицинского кластера на внешние рынки во всех направлениях.Другой точкой роста региональной экономики должен стать кластер медицинских и фармацевтических технологий. И здесь определенный задел уже сделан. Самарскому медицинскому университету удалось выстроить цепочку от разработки прорывных исследований к производству и внедрению передовых продуктов и технологий, коммерциализации проектов. В научно-производственную кооперацию включены крупнейшие отечественные и зарубежные компании, предприятия и холдинги, в том числе в качестве индустриальных партнеров. Хочу Геннадия Петровича Котельникова за это поблагодарить, работу в этом направлении нужно продолжить.На очереди проекты по разработке, производству и сопровождению оборудования и изделий медицинского назначения, лекарственных субстанций и препаратов. Планируется разработка наукоемких технологий в сфере IT-медицины, гибкой электроники и микроэлектроники, биоинжиниринга, клеточных, тканевых и фармацевтических биотехнологий. Две недели назад наши ученые медики получили лауреатские звания правительства, и, конечно, я еще раз хочу, Геннадий Петрович (Котельников), вас и Игоря Леонидовича Давыдкина поздравить сегодня с этими званиями.Одним из главных условий повышения конкурентоспособности предприятий является повышение производительности труда. Задача министерства промышленности – добиться, чтобы через год участниками национального проекта по повышению производительности труда у нас стали не 10 предприятий, как сейчас, а минимум 50, включая все ведущие компании региона. А чтобы не допустить безработицы, нам, конечно, нужно, по оценкам, создать еще около 11 тысяч новых рабочих мест.Коллеги, там есть критерии по участию в программе производительности труда. У нас, по оценкам, от 250 до 300 компаний может соответствовать этим критериям. Все они должны быть включены в это, все абсолютно.Помощь в этой работе мы видим и со стороны крупных корпораций. Например, совместно с корпорацией «Ростех» мы договорились о создании Регионального центра компетенций для обучения и внедрения инструментов бережливого производства, который будет работать не только с предприятиями госкорпорации, но и оказывать услуги для других предприятий региона.До конца текущего года для стимулирования процессов модернизации действующего производства необходимо создать региональный фонд развития промышленности. Из этого фонда предприятия-экспортеры и предприятия – участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» получат льготные кредиты под 5% годовых на реализацию своих проектов. Займы будут предоставляться за счет средств федерального и регионального бюджетов в соотношении 70/30. Фонд нужно срочно создать. Источником формирования фонда должны стать дополнительные доходы бюджета от пересмотра неэффективных налоговых льгот и средства, замороженные в прежние годы в других проектах развития, не показывающих свою эффективность. Министерства экономического развития, управления финансами и министерство промышленности прошу организовать эту работу.В 2019 году мы должны выполнить взятые на себя обязательства по строительству инфраструктуры индустриального парка на территории особой экономической зоны, мы должны это сделать. Инвесторы не готовы строить сами корпуса. Мы это построим, вернем деньги благодаря компенсации из федерального бюджета и аренде этих площадей. Приступаем к этой работе. Этот опыт другие регионы используют уже много лет. Конечно, это создаст дополнительные условия для локализации производства продукции на территории региона.В 2018 году начал давать отдачу проект «Территории опережающего развития» (ТОР) в Тольятти. С момента начала действия режима ТОР уже привлечено 45 резидентов. За 2 года ими создано более 2,5 тыс. рабочих мест, инвестировано более 1 млрд рублей, уплачено в региональный и местный бюджеты 124 млн рублей налогов. В 2018 году Тольятти во многом благодаря этим мерам государственной поддержки завершил рост промышленного производства на 7,1%, а инвестиций – на 13,5%.В феврале 2019 года постановлением федерального правительства создана еще одна территория опережающего развития – в Чапаевске. Мы полтора года вместе с главой города (настойчиво работал глава городского округа по этому вопросу) занимались этим вопросом. И вы знаете, что председатель правительства подписал это постановление, и мы достигли результата, даже где-то преодолевая сопротивление отдельных министерств. Коллеги, здесь мы тоже должны обеспечить конечный результат.Недавно журналом «Руссофт» были опубликованы данные о темпах роста цифровой экономики в России. Они впечатляют. Совокупный оборот российских софтверных компаний в 2018 г. оценивают в 16,87 млрд долларов — с приростом на 18% по сравнению с предыдущим годом. Мы говорили с вами, что это самый перспективный на сегодня сектор. Оценка в национальной валюте – более 1 трлн рублей, прибавка – 25%. Причем 2/3 продаж продукции российских программистов приходится на экспорт.Самарская область с ее предприятиями авиационно-космического кластера, вузами, технопарком высоких технологий «Жигулевская долина», Наноцентром и другими институтами развития или якобы развития пока далека от этих темпов. Хотя потенциал для опережающего развития, конечно, у нас есть. И если мы говорим о необходимости цифровизации, то начинать надо с себя, с органов власти, с учреждений: федеральных, государственных, муниципальных.Я уже говорил про «бережливые поликлиники» и средства, выделяемые на эти цели. Не менее важная задача стоит в модернизации систем муниципального управления «Умный город» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Совершенно очевидно, что нам нужна единая компьютерная система оценки эффективности бюджетных учреждений как основа системы «эффективных контрактов» с руководителями учреждений, подведомственных региональным и муниципальным органам власти. Без этого любые инвестиции в эти учреждения не достигают своих целей.А все это и есть «цифровая экономика». Но ответственный за этот нацпроект департамент информационных технологий и связи в его нынешнем виде обеспечить эту работу эффективно просто не может. У него просто нет для этого необходимых административных полномочий. Для меня это абсолютно ясно. Требование цифровизации работы всех министерств, всех государственных и муниципальных служб – это требование времени, это вопрос эффективности работы. С себя начать должны органы власти и подведомственные учреждения, тогда включатся и другие предприятия, конечно. Население уже запрос сформировало очень четко и точно. Поэтому закладываем это в показатели эффективности всех министерств.Я поручаю администрации губернатора до 1 июня текущего года внести соответствующие предложения, чтобы у нас произошло преобразование департамента информационных технологий, чтобы у него появились административные полномочия и, возможно, объединение с какими-то структурами правительства либо администрации губернатора, но чтобы это было настоящим локомотивом цифровизации в нашем регионе.Сегодня задача № 1 для всей России, и для Самарской области в частности, в рамках реализации национального проекта «Наука» – это глубочайшая интеграция науки и производства. Хотел бы обратиться в этой связи к руководителям предприятий, к бизнесу. Мы живем в такое время, когда покупать технологии, когда просто обеспечивать технологический процесс на предприятиях за счет покупки, а не собственными разработками, достаточно рискованно. Это касается практически всех отраслей, начиная от сельского хозяйства и заканчивая оборонкой. Наш легендарный земляк Николай Дмитриевич Кузнецов, двигателями которого до сих пор пользуются не только «Роскосмос», но и НАСА, писал в своей книге «Дорога открытий»: «Ничто так не движет науку и технику вперед, как потребности производства».И тем, кто думает о будущем, нужно создавать такие заделы, пока еще не поздно. В рамках национального проекта «Наука» Президент объявил о формировании в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня. НОЦ – это объединение ведущих научных и образовательных организаций с организациями реального сектора экономики. Сегодня концепция НОЦ только разрабатывается на федеральном уровне. И хочу вам сказать, что Самарская область – один из лидеров в этой работе. Мы должны быть одними из первых, где такой НОЦ должен появиться. Это залог того, что мы будем на шаг впереди.Первые шаги в этом направлении сделаны благодаря настойчивости и энергии ректорского корпуса. Здесь бы я отдельно отметил Дмитрия Евгеньевича Быкова, Геннадия Петровича Котельникова, Виктора Александровича Сойфера, Федора Васильевича Гречникова, наших академиков.Свою заинтересованность в проекте подтвердила корпорация «Ростех». Приглашаю подключиться к созданию НОЦ и другие крупные компании, думающие о своем будущем и работающие на территории региона. Сейчас такие переговоры ведутся и с «Газпромом», предварительно согласие Алексея Борисовича Миллера при нашей личной встрече достигнуто.Мы обязательно будем участвовать в федеральном конкурсе на создание НОЦ. И чтобы прийти к нему с каким-то заделом, даю поручение правительству области – создать региональный НОЦ уже в этом полугодии, в первом полугодии 2019 года. Вот создадим НОЦ свой, хочешь научиться что-то делать – начинай делать. Создаем региональный НОЦ, набиваем шишки, получаем опыт организации и совершенно точно будем иметь серьезные преференции при направлении нашей заявки на создание НОЦ мирового уровня в федеральное министерство. Таким путем мы идем, в первом полугодии региональный НОЦ должен быть создан.От индустриальных партнеров мы ожидаем запроса на инновации, формирования каталога задач, требующих решения. Вузовскому научному сообществу сегодня крайне важно работать на перспективу. Важно исследовать и учитывать глобальные тренды развития технологий, вести разработку наиболее перспективных и выходить с инициативой – предлагать предприятиям к внедрению. Мы поможем выстраиванию взаимопонимания.Мы готовы обеспечить софинансирование из областного бюджета инновационных разработок, осуществляемых вузами Самарской области для предприятий – индустриальных партнеров.Улучшение делового климата для малого и среднего бизнеса – один из важнейших ориентиров, на которые нас нацеливает Президент страны. Для Самарской области установлен показатель – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 535 тыс. человек. Для справки, сегодня здесь заняты 448 тыс. человек. То есть каждый год мы должны увеличивать занятость в этом секторе экономики на 17-18 тыс. человек. И это задача местных органов власти. Коллеги, сложная задача? Конечно, сложная, но кто вам сказал, что нереальная? У нас, если нереальная, как Президент сказал, «лучше не подходить к снаряду» уже на старте. Давайте посмотрим глубже и учтем, что у нас, по самым скромным оценкам, 165 тыс. человек трудятся без оформления трудовых отношений, нелегально, резервы здесь огромные по выводу из теневого сектора экономики этих трудовых ресурсов, и, повторюсь, задача эта для муниципалитетов. Мы ставили это как показатель муниципальным образованиям по 2018 году, и, Александр Петрович (Нефедов), я попросил бы, чтобы вы мне доложили, как муниципалитеты с этой задачей справились, какие изменения здесь произошли. Сколько из теневого сектора людей выведено? Созданы были условия для того, чтобы бизнес вышел из тени и люди начали трудиться в секторе экономики, который относится уже не к теневому, а к тому, который приносит доход бюджету Самарской области, а значит – каждому жителю региона? Но в текущем году эти требования муниципалитетам будут сформулированы еще жестче. Конечно, нужно использовать и административные, и разъяснительные меры. Практика, опыт здесь наработан значительный. Опять же, работая главой муниципального образования, знаю, что от главы муниципального образования зависит очень многое. Вы фактически каждого знаете в своем городе или в муниципальном районе. По крайней мере, в малых городах. И каждого можете к ответу призвать и разобраться.Для честного же бизнеса с этого года в регионе запускается масштабный проект по созданию центров предпринимательства «Мой бизнес». Фактически это Дом предпринимателя, куда любой предприниматель может всегда прийти и получить помощь в развитии своего бизнеса по принципу «одного окна». Это должно быть доступное и удобное место. До 2024 года в каждом городском округе мы должны создать такой центр.Сейчас «точкой входа» для получения предпринимателями различного рода государственных услуг являются многофункциональные центры (МФЦ), расположенные во всех муниципалитетах области. При анализе работы МФЦ можно сказать, что у нас есть определенные сложности. Когда-то мы были одним из успешных регионов, но в последние годы в МФЦ и зарплата упала, и дефицит кадров, соответственно, появился, и ошибок появилось больше. И страдают от всего этого не только предприниматели, но и все граждане, фактически мы девальвируем идею МФЦ, не придавая ей того внимания, которое придавали на старте. Ситуация требует исправления. И, конечно, главам муниципальных образований в эту работу нужно включиться по полной.Нам, конечно, необходимо упростить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию. Кроме федеральных средств в текущем году мы предусмотрели выделение дополнительных средств из областного бюджета для предоставления микрозаймов. Министерству экономики нужно разработать новые продукты: микрозаймы без обеспечения, микрозаймы вновь созданным предприятиям малого бизнеса, микрозаймы приоритетным группам социальным, микрозаймы самозанятым на открытие бизнеса. Все это должно стать действенными продуктами.При этом требования к бизнесу должны быть простыми, понятными и направленными на реальное снижение социально значимых рисков. А процедура контроля за выполнением кредитных обязательств – четкой и эффективной. Кроме того, к концу 2019 года надлежит создать цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и разобраться в конфликтной ситуации по существу.Цель у нас одна – кардинально улучшить деловой, предпринимательский, инвестиционный климат в регионе. Создать условия для самореализации людей, обладающих предпринимательской жилкой, идеями, умеющих и желающих брать ответственность на себя за трудовые коллективы, за своих родных и близких людей.Коллеги, в сфере АПК Президентом поставлена задача в два раза нарастить объем экспорта продукции. Для самарских аграриев – реальный шанс на повышение конкурентоспособности и выход на новые рынки. И условия к этому создает федеральный проект «Экспорт продукции АПК».Мы будем уделять особое внимание проектам в сфере мелиорации. Только такие земли дают гарантированную урожайность, а значит, и наибольший экономический эффект. Я приведу пример. В благоприятном 2017 году – по природным условиям, по климатическим, по погодным – урожайность основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых на орошаемых землях, более чем в 3 раза превышала урожайность культур на неорошаемых землях. А в стрессовом по погодно-климатическим условиям 2018 году культуры, выращиваемые на орошении, оказались еще даже более урожайными, чем в 2017 году. То есть роль мелиорации очевидна. В этом году область должна ввести порядка 3,3 тыс. га орошаемых земель. Это первостепенная задача министерства сельского хозяйства и продовольствия. Нужно добиваться и значительных инвестиций в федеральную оросительную систему, расположенную на территории региона.Также необходимо устранить инфраструктурные ограничения, препятствующие наращиванию экспорта. Речь идет о строительстве и модернизации объектов хранения и транспортировки сельхозпродукции.На сегодня потенциальными инвесторами заявлен ряд проектов экспортной направленности по строительству и реконструкции речных терминалов и элеваторов с увеличением мощностей до 330 тыс. тонн. Но это пока всего лишь проекты. Этим проектам должен быть обеспечен «зеленый свет» во всех инстанциях, и министр сельского хозяйства, министр экономики, конечно, за это должны отвечать. Мы должны помочь бизнесу в получении льготного инвестиционного кредитования экспортеров, осуществляемого Минсельхозом России.Коллеги, в Самарской области по-прежнему слабо выстроена работа по применению минеральных удобрений, объемы внесения которых необходимо увеличить в 1,5 раза. Вот еще Константин Алексеевич Титов, первый губернатор Самарской области, это говорил. И я это говорю, и к сожалению, изменения здесь не столь значительные за этот уже длительный период.Коллеги, Николай Владимирович Абашин, эту ситуацию нам требуется решать с сельхозпроизводителями и поставщиками. Давайте отдельно разработайте план мероприятий, но мы должны здесь цели достигнуть, эффективность очевидна же. В регионе не должно оставаться неиспользуемой пашни. Ежегодно в области вводится в оборот порядка 20 тыс. га брошенных земель. Считаю, что темпы ввода должны быть увеличены.Мы практически не используем такие формы государственной поддержки модернизации машинно-тракторного парка, как федеральный лизинг через АО «Росагролизинг».В этом году мы закупим 900 голов высокопродуктивного скота – бюджетные средства на это предусмотрены, и раздадим его высокоэффективным хозяйствам на принципах товарного кредита для повышения продуктивности и генетического потенциала сельскохозяйственных животных в Самарской области.Крупные холдинги, работающие в сфере растениеводства, еще раз хочу попросить вплотную заняться вхождением в проекты животноводства. У вас все для этого есть – и кормовая база, и меры господдержки. Без земли входить в проект животноводства невозможно. Мы будем вновь и вновь вас к этому подталкивать.Коллеги, нам, конечно, необходимо скорректировать подход к оказанию государственной поддержки, сделав ее более точечной в сфере АПК. Сделать упор на создание системы поддержки ферм, развитие сельской кооперации, популяризацию кооперативного движения. Для Самарской области этот вопрос крайне актуальный. В работу по вовлечению владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств в сельскохозяйственные потребительские кооперативы должны активно включиться главы районов и сельских поселений, тем более что финансовые инструменты для этого имеются. Это и гранты «Агростартап», и субсидии на возмещение до 50% понесенных затрат. При этом процедуры получения господдержки необходимо упрощать.Коллеги, поручаю правительству Самарской области представить на федеральный уровень предложения по конкретным объектам и мероприятиям, которые должны войти в программу комплексного развития сельских территорий. Вы знаете, что по поручению Президента с 2020 года такая программа начнет работать, она сейчас формируется.Продвижению местной продукции на внутренний и внешний рынки будет способствовать система добровольной сертификации «Самарское качество», созданная в соответствии с поручением, данным в прошлом Послании. Она создана. Местные производители пищевой продукции уже начали получать сертификаты и разрешения на использование знака соответствия системы, целый ряд предприятий: это и «Самарские мельницы», и Тимашевская птицефабрика, и «Тольяттимолоко», и многие другие. В 2019 году эта работа должна быть продолжена. Мы сможем выдавить фальсификат с полок продуктовых магазинов, обеспечить именно конкуренцию – реальную именно, а не теневую конкуренцию за потребителя – и, самое главное, защитить от некачественных продуктов жителей Самарской области.Коллеги, несколько слов о пространственном развитии. Во время визита в Самарскую область Президент страны дал поручение о выработке предложений по вхождению Самарской области в глобальные транспортные коридоры, внесению изменения в транспортную стратегию Российской Федерации. Нам удалось эти поручения реализовать. Как следствие, это стало началом строительства мостового перехода через реку Волгу в этом году. Получив поручение Президента, в начале сентября я уже доложил Владимиру Владимировичу о том, что мы полностью готовы, закончили проекты, получили все необходимые подтверждения, и как результат, в текущем году уже предусмотрены деньги на начало этих работ.Коллеги, мы приступаем к строительству моста. Мы планируем, что этот мост протяженностью 3 км 750 м с четырехполосным движением откроется уже в 2024 году. К тому моменту к селу Климовка от Сызрани будет подведена федеральная трасса М5, и через эту артерию пойдет весь транзитный транспорт, включающий наш регион в международный транспортный коридор, выходя на особую экономическую зону, обводную дорогу вокруг Тольятти с выходом на М5. А Волжская ГЭС больше будет работать на региональные и межмуниципальные перевозки.Значение этого моста для нашего региона трудно переоценить. Его можно сравнить разве что со строительством Александровского моста через Волгу в конце XIX века. Благодаря тому мосту мы на 100 с лишним лет обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье. А сейчас закладываем основу для будущего развития губернии также на десятилетия вперед.Дорогу же на юг от Самары в значительной мере облегчит Фрунзенский мост, работы по которому вышли на финишную прямую. Мы планируем открыть по нему движение уже в конце года.В течение последующих шести лет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам необходимо отремонтировать 1400 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в полтора раза повысив уровень нормативного состояния региональной дорожной сети. В рамках Самарско-Тольяттинской агломерации этот показатель должен составить 85%, сейчас он около 55%.Но дороги – это только часть интеграции Самарской области в единое экономическое пространство. Недавно правительство России утвердило Стратегию пространственного развития. В ней выделяются крупные макрорегионы со своей специализацией и особенностями. И Самарская область, конечно, вправе претендовать на статус интеграционного центра Волго-Уральского макрорегиона.Для этого у нас есть все предпосылки. Мы географически находимся в центре этого макрорегиона. У нас есть Куйбышевская железная дорога, которая объединяет все эти территории. У нас расположено Поволжское управление Сбербанка. У нас находятся межрегиональные центры управления электроэнергетикой, почтой и газотранспортной системой. Мы добились решения о размещении именно в Самаре VI кассационного суда, который будет крупнейшей судебной кассационной инстанцией в Российской Федерации, не считая, конечно, столицы. Кстати, я говорил, что буду добиваться компенсации средств, которые сегодня регион тратит на возведение здания суда, и на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым я поставил этот вопрос. И поручение председателем правительства уже дано. Еще раз подчеркну, это совершенно другой статус региона благодаря этому суду, и около 600 новых рабочих мест высокооплачиваемых. Вот так мы должны действовать, а не бояться таких решений. Кто боится – тот проигрывает.В настоящее время правительством Российской Федерации готовится план реализации Стратегии пространственного развития. Поручаю правительству региона представить конкретные предложения для его формирования и защиты на федеральном уровне так же, как мы успешно справились с заявочной кампанией по национальным проектам.Коллеги, отдельно хотел бы сказать о нашем замечательном преимуществе – о Самарско-Тольяттинской агломерации. Разговор про Самарско-Тольяттинскую агломерацию, в которой проживают 3/4 жителей региона, идет давно. Она является крупнейшей нестоличной агломерацией в стране. Но и во времена плановой экономики, и в постсоветский период развитие агломерации шло достаточно стихийно, неуправляемо. Основным мотивом, основной движущей силой процесса было стремление людей, живущих в крупных городах, приобрести жилье, земельный участок где-то в пригороде, где дешевле, просторнее, экологичнее. И наоборот – стремление сельчан и жителей малых городов получить работу в Самаре и Тольятти. И сегодня мы каждый день видим маятниковые транспортные потоки из города и в город. А летом в выходные дни пиковая нагрузка на магистрали создает многокилометровые пробки.Стихийное развитие агломерации порождает очень серьезные диспропорции, которые требуют государственного регулирования, требуют серьезных вложений в инфраструктуру. Посудите сами – сегодня на то, чтобы доехать из Красноглинского района Самары в Куйбышевский район, потребуется гораздо больше времени, сил, я бы сказал, еще и нервов, чем на путь из Самары до Тольятти.Еще один перекос мы видим в период дачного сезона. В этот период медицинские, правоохранительные, коммунальные, дорожные службы в таких районах, как Волжский, Красноярский, Кинельский, Ставропольский, работают с двойной, а иногда и с пятерной нагрузкой, потому что в этот период число людей, реально проживающих на территориях этих районов, увеличивается в разы. А нормативы для них рассчитываются от численности населения, постоянно проживающего на соответствующей территории и имеющего официальную регистрацию.Такими же экономически абсурдными выглядят наши традиционные линии территориального разделения в новостройках, таких как, например, Крутые Ключи. Здесь построено и строится много доступного жилья. Но для нормальной жизни людей требуются детские сады, школы, больницы, и мы их проектируем и строим. Но буквально через дорогу, на территории поселка Петра Дубрава, есть вполне добротные объекты социальной инфраструктуры, работающие иногда не в полную загрузку. А чуть подальше – такие же в Смышляевке, но это другое муниципальное образование.Таким образом, мы уже подошли к рубежу, когда на территории Самарской области требуется принятие конкретных управленческих решений по развитию Самарско-Тольяттинской агломерации. Это создание:- единой взаимодополняющей социальной инфраструктуры;- единого рынка труда;- внятных, прозрачных компенсационных механизмов для местных бюджетов, несущих дополнительные нагрузки либо теряющих доходные источники;- единой транспортной системы, позволяющей использовать имеющиеся ресурсы максимально эффективно.Исходя из этих задач, поручаю правительству области к 1 сентября текущего года внести предложения по управлению агломерацией, согласовав их с органами местного самоуправления территорий, входящих в агломерацию.Коллеги, от многолетних разговоров нам нужно переходить к конкретным делам. Система управления агломерацией должна быть выстроена, и хватит уповать, что нет якобы понятия агломерации в федеральном законодательстве (кстати, понятие появилось в Стратегии пространственного развития), на несовершенство законодательства. Нужны изменения в законодательство – давайте их инициировать. Умеем использовать существующие механизмы – давайте это делать. Хватит это обсуждать, надо действовать.И, конечно, я поручаю министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области подготовить предложения по оптимизации сети межмуниципальных и муниципальных маршрутов регулярных перевозок населения агломерации, создав единую маршрутную сеть.Коллеги, задачи, стоящие сегодня перед страной, перед регионом, беспрецедентны. Они диктуют всем нам жесткую необходимость максимальной мобилизации, работу на внятный, очевидный и проверяемый результат. Осенью при формировании правительства области мы проводили собеседования с руководителями всех отраслевых министерств. И согласовали с ними ключевые показатели эффективности возглавляемых ими ведомств. Сегодня часть из них я озвучил. По ним и судить будем, как работает тот или иной руководитель. Я думаю, это справедливо, ничего личного.По тем вопросам, которые отнесены к компетенции органов местного самоуправления, названные показатели должны стать основой для определения объема стимулирующих субсидий, которыми они смогут воспользоваться по своему усмотрению и которые поступают в муниципальные бюджеты в зависимости от степени исполнения целевых показателей.Сегодня я утвердил распоряжение, которое определяет конкретные показатели результативности каждого органа исполнительной власти, которые должны быть достигнуты по итогам 2019 года. Это и показатели, предусмотренные национальными проектами, и другие критерии, необходимые для опережающего развития. Это не абстрактные, не вымышленные показатели. Все они обоснованы реальными задачами и подкреплены необходимым финансированием. И способность руководителей развивать вверенную им сферу деятельности мы будем во многом определять, исходя из их способности достигать именно результата, достигать цели, а не имитировать деятельность.Еще одним показателем эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления должны стать оценки, даваемые населением. Мы ведем регулярный мониторинг общественного мнения по вопросам, отнесенным к компетенции соответствующих органов управления. И эти оценки также должны учитываться при принятии кадровых и организационно-финансовых решений. По-другому сейчас просто нельзя.Мы должны реагировать и на мнение, оценки, даваемые органам власти в сетевых сообществах. Если раньше говорили, что миром правит мнение, то сейчас зачастую складывается ощущение, что это мнение формируется в сетевых сообществах. Информация в них разносится быстрее, чем даже через телевидение. Она имеет вирусный характер. Подчас она недостоверна, но это не значит, что мы вправе ее игнорировать.Каждый государственный и муниципальный служащий должен научиться жить под «стеклянным колпаком», в условиях тотального общественного контроля, когда каждое слово, каждое действие моментально становится достоянием тысяч, а иногда и миллионов наших сограждан. И мы должны уметь излагать свою позицию максимально корректно, уважительно и терпеливо. Этому нужно безотлагательно учиться. Мы должны в своей работе соответствовать темпу времени, как бы трудно это порой ни было.За месяц в виртуальную приемную губернатора приходит в среднем 3,5 тыс. сообщений. При этом жалобы составляют почти 86%. Оставить их без внимания нельзя. Ведь для многих такое обращение – это последнее письмо надежды. При этом 92,8% обращений относятся к компетенции муниципальных органов власти.Коллеги, в минувшем году мы развернули систему мониторинга социальных сетей «Инцидент-менеджмент». Она позволит отслеживать и реагировать на негативные отклики по проблемным вопросам в регионе. За полгода этой системой отработано более 6 тыс. инцидентов. И опять основная масса вопросов, поднимаемых людьми и сетевыми сообществами, это вопросы сугубо местные: благоустройство – 2 759 случаев, ЖКХ – более 2000, дороги – 715, общественный транспорт – 300.Чтобы приблизить власть к людям, мы должны предложить простую, понятную и быструю систему прямой коммуникации граждан со всеми службами и организациями, призванными работать на них. При этом система будет гораздо эффективнее, если региональная власть будет контролировать результат обращений, а не заниматься их рассылкой тем муниципалитетам, кому они на самом деле и адресованы. На основании такого контроля мы будем заключать либо не продлевать служебные контракты с руководителями соответствующих служб и подведомственных учреждений. Я жду такого программного продукта, такого мобильного приложения от наших разработчиков. Этот проект должен стать составной частью программы развития «Цифровой экономики».В работе с людьми, помимо новых технологий, нам нужно учитывать и изменение ценностных ориентиров. Сегодня в жизнь входит молодежь, которая не помнит советский период. На подходе те, для кого 90-е – это уже история. Их менталитет, их личный опыт, а значит, и отношение к социальной реальности у них совсем иное, чем у их родителей.Для них, не помнящих тотального дефицита, изобилие товаров и услуг кажется абсолютно естественной нормой. У них нет опыта выживания в кризисные годы, и потому социальная стабильность этим поколением не оценивается как благо, как достижение. Новым доминирующим социальным запросом сегодня становится запрос на справедливость в самом широком смысле этого слова. Люди остро реагируют на то, что им кажется несправедливым, неуважительным.Поэтому при принятии любых управленческих решений мы должны руководствоваться принципом социальной справедливости. Власть обязана быть справедливой, подходить к себе с той же мерой, что и к другим. Если люди видят это, они с нами вместе.А то, что наша молодежь может совершенно искренне, самозабвенно работать на общее дело, на общее благо, мы все убедились еще раз в прошлом году, когда у нас тысячи, десятки тысяч добровольцев отработали на самых важных мероприятиях, которые мы проводили вместе. Это и чемпионат мира, и участие в добровольческих движениях.Стратегические цели и задачи по каждому направлению развития Самарской области определены. Планы их достижения детально расписаны и обеспечены необходимыми ресурсами. И от каждого из нас зависит успех общего дела.Трудовым коллективам, органам власти, муниципалитетам, всем нам предстоит напряженная каждодневная работа – работа, где должны быть задействованы все силы, четко определена ответственность за каждый участок, а во главу угла поставлен результат. Планка заявлена очень высокая, и достичь ее будет непросто. Мы должны совершить настоящий рывок в развитии региона.И чтобы эти планы стали реальностью, нужно, чтобы каждый человек считал эти планы своими. И мы должны и над этим поработать. В национальных проектах есть место каждому. Они открывают перед нами реальную возможность улучшить жизнь каждой семьи, своего города, села, всей нашей области. Это то, что останется детям и внукам, следующим поколениям. А когда мы вместе беремся за дело, у нас все получается. Мы в этом убедились в прошлом году.Вместе у нас получится все и теперь!Благодарю за внимание.