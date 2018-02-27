Облправительство заключило шесть соглашений с Министерством финансов РФ о реструктуризации долгов

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Между Министерством финансов Российской Федерации и министерством управления финансами Самарской области 25 декабря 2017 года были заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету Самарской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Самарской области, предусматривающие реструктуризацию обязательств (задолженности) Самарской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, срок погашения которых наступает в 2018-2019 и 2021-2022 годах.В соответствии с условиями реструктуризации задолженность по основному долгу по бюджетным кредитам подлежит погашению в период с 2018 по 2024 год включительно со следующими сроками погашения:- в 2018-2019 годах в размере 5 % суммы задолженности ежегодно;- в 2020 году в размере 10 % суммы задолженности,- в 2021-2024 годах равными долями по 20 % суммы задолженности ежегодно – с возможностью ее досрочного погашения.Дополнительные соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам Самарской области заключены по шести ранее заключенным соглашениям с общей суммой текущей задолженности по основному долгу 12,2 млн рублей.Как подчеркнул Габибулла Хасаев: «По предложению Президента Российской Федерации принято постановление Правительства о реструктуризации бюджетных кредитов субъектов РФ. Самарская область активно включилась в этот процесс. Были подписаны соглашения о реструктуризации 6 кредитов, позволяющие продлить сроки возврата кредитов с 2021 на 2024 год и устанавливающие достаточно льготные период их погашения. Это позволило нам высвободить только в 2018 году 4,8 млрд рублей, которые могут быть направлены на решение других социальных вопросов Самарской области».