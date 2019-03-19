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Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

19 марта 2019 17:52
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Причины пока не называются. Исполнять обязанности президента до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.
Как передает РИА Новости, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покидает пост главы государства.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", — заявил он, выступая в эфире республиканских телеканалов с обращением к народу.

Причины пока не называются. Исполнять обязанности президента до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев. Он должен принести присягу в среду утром.

Назарбаев занимал пост президента почти 29 лет — с 24 апреля 1990 года, когда его выбрали главой еще Казахской СССР. В декабре 1991-го он возглавил уже независимое государство. В 2015-м был переизбран на пятый срок.

Он являлся Верховным главнокомандующим Вооруженными силами республики, председателем партии "Нур Отан", Совета безопасности страны, Совета по управлению Национальным фондом, Ассамблеи народа Казахстана, Всемирной ассоциации казахов и Совета иностранных инвесторов.

Назарбаев заявил, что после отставки сохранит посты главы Совбеза и партии, а также останется членом Конституционного совета.
"То есть остаюсь с вами", — сказал он в телеэфире. 


Фото:   соцсети
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Комментарии



Политика региона
19 марта 2019  17:52
Причины пока не называются. Исполнять обязанности президента до выборов будет спикер сената парламента Касым-Жомар Токаев.
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
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