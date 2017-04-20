Новым ГФИ в Нижегородской области стал экс-сотрудник ФСБ

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Нижегородская область – особая территория для полпреда Михаила Бабича, и назначение сюда силовика может говорить о том, что в регионе готовится спецоперация по усилению борьбы с коррупцией и исполнению поручений президента России.К поиску нового ГФИ в центре Приволжского округа подходили основательно. Выбор главного федерального инспектора для столицы ПФО, а также перевод Александра Мурзина из органов ФСБ занял почти три месяца. Все это время после ухода Ивана Костанова в январе 2017 года должность оставалась вакантной.Александр Мурзин – уроженец Нижегородской области, родился в Павлове. Как и положено силовику, его биография известна лишь в общих чертах. Из открытых источников известно, что он окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, Военную академию имени М.В. Фрунзе, Академию Генерального штаба РФ, выполнял свой воинский и профессиональный долг на Северном Кавказе: в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Южной Осетии.Выборы, чемпионат мира и политическая турбулентностьПредставляя нового ГФИ, Михаил Бабич подчеркнул особую роль Нижегородской области в Приволжском федеральном округе: «Нижегородская область – столичный регион для нашего округа, и в этой связи здесь большая концентрация политических, экономических и социальных задач, которые имеют особый статус и особое значение для всего Приволжского федерального округа. Поэтому мы так тщательно подходили к выбору кандидатуры главного федерального инспектора. Я уверен, вход в обстановку много времени не займет, потому что Александр Михайлович не терял связи с земляками, поэтому первичная, но самая ценная информация – которая идет, что называется, с низов – о ситуации в области у него есть».Полпред отметил, что в Нижегородской области перед ГФИ стоят серьезные политические задачи, среди которых проведение выборов в 2017 году и избирательной кампании президента в 2018-м.«Вслед за выборами нужно будет принимать Чемпионат мира по футболу. С этим связан большой объем работы, как в социально-экономическом плане, так и по вопросам безопасности жителей и гостей», – рассказал Михаил Бабич.Полпред отметил, что кроме того перед ГФИ стоят и традиционные для этой должности задачи: координация работы территориальных органов федеральной власти, надзор за обеспечением прав, свобод и гарантий граждан, вопросы общественной безопасности, вопросы социально-экономического развития региона. Ему предстоит разбираться, по выражению Михаила Бабича, с «политическими турбулентностями».«Так что прошу всех – и правительство Нижегородской области, и представителей федеральных органов исполнительной власти и правоохранительного блока – оказать Александру Михайловичу максимальное содействие», – подытожил полпред.Силовые приемы в ПФОКак правило, в ПФО силовиков назначают главными федеральными инспекторами в наиболее сложные регионы. Обычно после таких назначений в регионе усиливается контроль за деятельностью органов власти, в том числе и глав регионов, заметно усиливается борьба с коррупцией.Один из ярких примеров таких назначений – экс-ГФИ в республике Марий Эл Павел Логинов. Бывший военный, проходивший службу в специальных частях центрального подчинения ВМФ, а затем – в Центральном аппарате Главного командования ВМФ, был направлен полпредом в регион для наведения порядка. Очевидно, со своей задачей Логинов справился. Сразу после отставки и ареста губернатора Леонида Маркелова Логинов получил повышение и был назначен начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда в ПФО.Другой пример – назначение в мае 2016 года Игоря Цветкова главным федеральным инспектором по Пермскому краю. Цветков был направлен в регион в непростое время – в крае одновременно проходили выборы в Госдуму, Заксобрание и городскую думу Перми. И все это на фоне политического кризиса и нового витка медиа-войны. Цветков, тоже генерал- майор ФСБ, проходивший службу на Северном Кавказе, оказался той самой «железной рукой», которую давно ждали в крае. Он достаточно быстро заработал авторитет жесткого управленца и в короткий срок смог навести порядок в сфере госзакупок, усилил контроль за соблюдением федерального и регионального законодательства, начал активную борьбу с коррупцией.События последнего времени – снятия и аресты руководителей регионов ПФО – заметно укрепили позиции Михаила Бабича, отмечают эксперты. Эта тема активно обсуждается и в политических телеграм-каналах. «Сразу четыре губернаторские отставки этого года (Удмуртия, Марий-Эл, Пермь, вот-вот Самара) выпадают на Приволжский федеральный округ, что не может быть случайностью», – писала неделю назад «Методичка», которую репостил «Незыгарь». Назначение нового ГФИ из силового блока – продолжение усиления этих позиций, – подчеркивают политологи.«Это уже устойчивый апробированный тренд, что главными федеральными инспекторами в округе назначаются выходцы из силовых структур: это и представители МВД, и представители ФСБ. И предыдущий ГФИ по Нижегородской области тоже был выходцем из МВД. Соответственно, та пауза, которая возникла между уходом Костанова и назначением нового руководителя, видимо, была связана с тем, что полпред Бабич тщательно подбирал кандидатуры. И по всей видимости, ему важно, чтобы главный федеральный инспектор был представителем ведомства, где четко ставятся, формулируются и выполняются важнейшие государственные задачи», – считает руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов.«Проблемы сегодня есть: мы видим, что определенного рода круг чиновников лишается доверия и главы государства, и населения, и это связано в первую очередь с вопросами коррупционными. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на должности ГФИ приходят люди из силовых ведомств: мы видим от этих назначений, кадровой политики реальные результаты», – отмечает эксперт.