Новый президент Казахстана высказался за смену алфавита
3 апреля 2019 16:57
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"Выбор алфавита — это не только выбор шаблона написания. Сегодня Казахстан не отстает от велений времени: соседние страны также выбрали латинскую графику, 90 процентов информации в мире публикуется на латинице. Как известно, кто владеет информацией, у того развивается наука и технология", — сказал новый глава государства.
Он добавил, что многие общественные организации и компании уже используют латинскую графику. По словам президента, переход на латиницу будет проводиться поэтапно, в соответствии с установленным графиком.
В феврале прошлого года первый президент республики Нурсултан Назарбаев утвердил новый казахский алфавит на основе латиницы. В нем 32 буквы и нет апострофов. Власти Казахстана планируют завершить перевод государственного языка на латинскую графику к 2025 году.
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