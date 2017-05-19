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Новости /  Политика /  Политика региона  

Новый митинг пенсионеров в Самаре пройдет у Дворца спорта на Физкультурной

19 мая 2017 12:45
163
Новый митинг пенсионеров в Самаре пройдет у Дворца спорта
Сообщается о том, что митинг согласован с властями.

Организаторы нового митинга пенсионеров в Самаре согласовали с администрацией города время и место его проведения. Об этом в четверг в своем микроблоге в «Твиттере» сообщил депутат самарской губернской думы Михаил Матвеев.

«Митинг 28 мая согласован: 16:00 (MSK+1), Дворец спорта на Физкультурной, 101», - говорится в сообщении.

Напомним, участники акций требуют возврата льгот, отставки губернатора Самарской области, а также выражают недоверие депутатам Губдумы, проголосовавшим за изменения для самарских льготников. Речь идет об установлении лимита поездок в общественном транспорте по социальной карте (раньше - неограниченное количество, затем их урезали до 50 поездок в месяц, теперь лимит увеличен до 60 поездок), замене ЕДВ ЖКУ компенсацией, а также отмене ежемесячных денежных выплат работающим пенсионерам и неработающим пенсионерам, у которых пенсия превышает 19500 рублей, пишет Самру.ру.

Кроме того, на этот раз организаторы собираются поднять на акции протеста тему грядущего повышения с 1 июля тарифов ЖКХ. Также там намерены говорить о последних изменениях в программе капитального ремонта: в Самарской области перенесли на несколько десятилетий вперед сроки ремонта целого ряда жилых домов в регионе - на 2040-50-е годы, и речь идет не лишь о новостройках.

Первые два митинга состоялись 4 и 18 февраля, они собрали порядка 300 человек и больше тысячи участников соответственно. Третий – 12 марта, около 250-350 человек. Четвертый - 19 марта, около 2 тысяч человек. Пятый - 2 апреля, порядка 4 тысяч участников. 23 апреля состоялся протестный марш на пр. Ленина.
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Комментарии



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