Новокуйбышевском пока поруководит Виталий Румянцев
1 октября 2018 20:42
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Временно исполняющим обязанности мэра депутаты выбрали замглавы Виталия Румянцева, который курирует вопросы городского хозяйства, передает «СО» ОНЛАЙН.
Фото: соцсети
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