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Новости /  Политика /  Политика региона  

Новокуйбышевском пока поруководит Виталий Румянцев

1 октября 2018 20:42
93
1 октября дума приняла отставку с поста главы города Сергея Маркова.
В понедельник,1 октября, дума приняла отставку с поста главы города Сергея Маркова.

Временно исполняющим обязанности мэра депутаты выбрали замглавы Виталия Румянцева, который курирует вопросы городского хозяйства, передает «СО» ОНЛАЙН


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Комментарии



Политика региона
1 октября 2018  20:53
С какой целью мистер Зинке грозит
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С какой целью мистер Зинке грозит "морской блокадой РФ" — понятно. Другой вопрос, на каком основании ВМС США в принципе могут блокировать экспорт... Политика региона
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1 октября 2018  20:42
1 октября дума приняла отставку с поста главы города Сергея Маркова.
Новокуйбышевском пока поруководит Виталий Румянцев
1 октября дума приняла отставку с поста главы города Сергея Маркова.    Политика региона
86
1 октября 2018  20:20
Также в рамках встречи обсуждались вопросы реализации крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов (например, строительство моста через Волгу в районе Климовки), решение проблем дольщиков и ряд других вопросов.
Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Государственной думы участие региона в национальных проектах
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