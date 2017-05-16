Николай Патрушев и Михаил Бабич провели выездное совещание по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

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Открывая совещание, Михаил Бабич отметил, что в регионах ПФО сформирована и устойчиво функционирует система профилактики экстремистских и террористических проявлений, проводится мониторинг межнациональной и межконфессиональной обстановки, выработан алгоритм мер реагирования на ее изменение. «В результате на территории округа в 2014–2017 годах не допущено совершение террористических актов с использованием взрывных устройств, повлекших человеческие жертвы. В рамках реализации оперативных материалов в 2016 году органами безопасности нейтрализованы угрозы их совершения на территории Республик Башкортостан, Татарстан, Кировской и Нижегородской областей», – подчеркнул полпред Президента России.Одной из серьезных проблем Михаил Бабич назвал возрастающие угрозы, исходящие от международных радикальных организаций, чьи формы и тактика ведения террористической деятельности постоянно трансформируются. «К совершению терактов все чаще привлекают молодежь, женщин, ближайших родственников террористов и иностранных граждан», – отметил полпред.Одним из способов противодействия реализации преступных намерений участников террористических и экстремистских организаций, а также лиц, спекулирующих на межнациональных и межконфессиональных отношениях, по мнению Михаила Бабича, является профилактическая работа – принятие мер по получению на всех уровнях упреждающей, достоверной, представляющей интерес информации и своевременная нейтрализация угроз безопасности.«Особую роль данная деятельность приобретает в период подготовки и проведения важных для страны международных спортивных и общественно-политических мероприятий. Прежде всего, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, сентябрьские выборы ряда глав субъектов и депутатов региональных парламентов, представительных органов муниципальных образований, а в 2018 году – выборы Президента Российской Федерации и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года», – подчеркнул полпред Президента России в ПФО.Говоря о незаконной миграции, Михаил Бабич отметил, что она затрагивает сегодня многие сферы жизнедеятельности общества и государства.«Нелегальная миграция в определенной степени осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряженность и ксенофобию, способствует возникновению межнациональных конфликтов и формированию этнических анклавов,организованных преступных групп, террористических ячеек, – обозначил полпред. – Принимаемые в настоящее время правоохранителями уголовно-правовые меры пресечения незаконной миграции не дают ожидаемого результата».Полномочный представитель Президента России обозначил существующие в федеральном законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке.В свою очередь Николай Патрушев подчеркнул необходимость совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия для повышения эффективности мероприятий по недопущению распространения идеологии религиозного экстремизма и активизации террористической деятельности, по противодействию незаконной миграции.Кроме того, Секретарь Совета Безопасности России отметил важность усиления разъяснительной работы с представителями национальных диаспор, иностранными гражданами и их работодателями о требованиях российского миграционногозаконодательства и ответственности за его нарушение.Кроме того, участники совещания обсудили меры, направленные на выявление членов международных террористических организаций, использующих миграционные каналы для легализации и формирования ячеек своих сторонников на территории округа.В рамках совещания состоялись выступления представителей федеральных министерств и ведомств, силовых структур, глав регионов округа, членов Совета Безопасности России. Были высказаны предложения по решению обозначенных проблем и вопросов. сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.