Николай Патрушев и Михаил Бабич провели выездное совещание по вопросам профилактики терроризма и экстремизма
16 мая 2017 21:02
90
Открывая совещание, Михаил Бабич отметил, что в регионах ПФО сформирована и устойчиво функционирует система профилактики экстремистских и террористических проявлений, проводится мониторинг межнациональной и межконфессиональной обстановки, выработан алгоритм мер реагирования на ее изменение. «В результате на территории округа в 2014–2017 годах не допущено совершение террористических актов с использованием взрывных устройств, повлекших человеческие жертвы. В рамках реализации оперативных материалов в 2016 году органами безопасности нейтрализованы угрозы их совершения на территории Республик Башкортостан, Татарстан, Кировской и Нижегородской областей», – подчеркнул полпред Президента России.
Одной из серьезных проблем Михаил Бабич назвал возрастающие угрозы, исходящие от международных радикальных организаций, чьи формы и тактика ведения террористической деятельности постоянно трансформируются. «К совершению терактов все чаще привлекают молодежь, женщин, ближайших родственников террористов и иностранных граждан», – отметил полпред.
Одним из способов противодействия реализации преступных намерений участников террористических и экстремистских организаций, а также лиц, спекулирующих на межнациональных и межконфессиональных отношениях, по мнению Михаила Бабича, является профилактическая работа – принятие мер по получению на всех уровнях упреждающей, достоверной, представляющей интерес информации и своевременная нейтрализация угроз безопасности.
«Особую роль данная деятельность приобретает в период подготовки и проведения важных для страны международных спортивных и общественно-политических мероприятий. Прежде всего, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, сентябрьские выборы ряда глав субъектов и депутатов региональных парламентов, представительных органов муниципальных образований, а в 2018 году – выборы Президента Российской Федерации и Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года», – подчеркнул полпред Президента России в ПФО.
Говоря о незаконной миграции, Михаил Бабич отметил, что она затрагивает сегодня многие сферы жизнедеятельности общества и государства.
«Нелегальная миграция в определенной степени осложняет криминогенную ситуацию, усиливает социальную напряженность и ксенофобию, способствует возникновению межнациональных конфликтов и формированию этнических анклавов,
организованных преступных групп, террористических ячеек, – обозначил полпред. – Принимаемые в настоящее время правоохранителями уголовно-правовые меры пресечения незаконной миграции не дают ожидаемого результата».
Полномочный представитель Президента России обозначил существующие в федеральном законодательстве пробелы и обратился к участникам с предложением по их детальной проработке.
В свою очередь Николай Патрушев подчеркнул необходимость совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия для повышения эффективности мероприятий по недопущению распространения идеологии религиозного экстремизма и активизации террористической деятельности, по противодействию незаконной миграции.
Кроме того, Секретарь Совета Безопасности России отметил важность усиления разъяснительной работы с представителями национальных диаспор, иностранными гражданами и их работодателями о требованиях российского миграционного
законодательства и ответственности за его нарушение.
Кроме того, участники совещания обсудили меры, направленные на выявление членов международных террористических организаций, использующих миграционные каналы для легализации и формирования ячеек своих сторонников на территории округа.
В рамках совещания состоялись выступления представителей федеральных министерств и ведомств, силовых структур, глав регионов округа, членов Совета Безопасности России. Были высказаны предложения по решению обозначенных проблем и вопросов. сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 мая 2017 21:02
В совещании принял участие губернатор Самарской области. Политика региона
85
16 мая 2017 16:43
В случае выявления каких либо нарушений по решению губернатора Самарской области могут применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до досрочного... Политика региона
218
15 мая 2017 23:06
В описании вакансии говорится, что соискатели в возрасте от 18 до 50 лет «должны обладать хорошим знанием русского языка, отличаться бережным отношением к... Политика региона
197
Выборы 2018
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
229
10 мая 2017 18:37
«Как победить на выборах» - вопрос, которым ежегодно задаются тысячи специалистов, пытающиеся завоевать заветную должность и, работающие над рекламной... Выборы 2018
55
6 октября 2016 10:46
Речь идет о выборах в губернскую думу. Выборы 2018
2116
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
506
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1134
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1293
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1482
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2783
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1663
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1468
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1101
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
607
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1010
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2250
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3267
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают