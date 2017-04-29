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Новости /  Политика /  Политика региона  

Николай Меркушкин занял предпоследнее место в прокремлёвском рейтинге

29 апреля 2017 10:18
192
Николай Меркушкин занял предпоследнее место в прокремлёвском рейтинге
Ниже оказался только ещё один одиозный глава региона – губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают март и апрель 2017 года.
В «шестёрку» лучших глав регионов России вошли губернатор Белгородской области Евгений Савченко, руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Губернатор Самарской области впервые опустился на предпоследнее, 84-ое, место.

«Николая Меркушкина большинство экспертов считает главным кандидатом на ротацию. Привычными стали массовые акции с требованием его отставки. Даже в рамках антикоррупционных выступлений, почти повсеместно продвигающих федеральную повестку в Самаре, Николай Иванович фигурировал у протестующих в качестве одного из главных раздражителей. Сильнейший удар и без того не по самому устойчивому имиджу губернатора нанёс срыв сроков сдачи стадиона к ЧМ-2018. Давно известно, что язык Николая Меркушкина является одним из его злейших врагов. Буквально на днях губернатор «на голубом глазу» раскрыл «государственную тайну», публично сообщив, что почти все российские регионы должны были формировать делегации (Самара выставила «шестьсот-восемьсот человек»), чтобы заполнить места на стадионах во время Олимпиады в Сочи. В том же ряду поступающего из области негатива — выявленный картельный сговор при проведении торгов в области строительства. В местных больницах собирались установить несертифицированное медицинское оборудование стоимостью 150 млн руб. Хамская выходка во время выступления Николая Меркушкина на форуме «Экстремизму — нет» не красит её участника (исполнялась частушка «Коленька, Коленька, какой же ты убогонький»), но характеризует ту обстановку неприятия губернатора, которая сложилась в области. Анализируя данную информацию большинство экспертов «Национального рейтинга» уверенно прогнозируют отставку губернатора. Будет интересно проследить, оправдается ли их прогноз», - утверждается в комментарии к исследованию прокремлёвского Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», пишет «Засекин.ру».


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Комментарии



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