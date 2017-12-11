Николай Меркушкин вышел из самарского регполитсовета «Единой России»

Политический совет обновлен на 10% - это семь человек.

Решение принято на региональной конференции «Единой России». Согласно Уставу, обновление партийных рядов должно происходить ежегодно.

Делегаты конференции приняли решение о выводе из политсовета Борисова Олега Георгиевича, Дурову Людмилу Ивановну, Куцева Михаила Петровича, Меркушкина Николая Ивановича, Носкова Игоря Александровича, Овчинникова Дмитрия Евгеньевича, Чихирева Владимира Александровича, сообщает пресс-служба реготделения.

Вместо них в состав регионального политсовета вошли:

Волков Денис Александрович, депутат Самарской Губернской Думы, координатор проекта «Экология России».

Лагерева Галина Александровна, руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»

Макридин Евгений Александрович, глава муниципального района Волжский, член Генерального совета Партии.

Симонов Владимир Федорович, депутат Самарской Губернской Думы, президент ГК «Криста».

Солнцев Вадим Михайлович, исполняющий обязанности Руководителя Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Партии.

Степаненко Артем Анатольевич, член Избирательной комиссии Самарской области с правом совещательного голоса с 2011 года.

Ушатов Максим Викторович, первый заместитель руководителя Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», заместитель генерального директора ООО «Рельс».

«Кадровые перемещения - традиционное явление в Партии. Отмечу, это эффективный механизм управления коллективом и профессиональным ростом сотрудников. Грамотно проведенные перемещения по службе вообще полезны и отдельным специалистам, и организации в целом. Они дают высокий эффект - появляются новые мысли, новый темп в работе. Добавлю, ротация позволяет раскрыть кадровый потенциал без особых материальных затрат», - отметила Екатерина Кузьмичева, секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия».

«В региональный политсовет вошли молодые люди. Они не так давно в Партии, но показали себя с самой лучшей стороны. Важно, чтобы в Партии происходило обновление и в руководящих органах, чтобы появлялись новые идеи, новая энергия, свежая кровь. Иначе Партия рискует «забронзоветь», остановиться в своем развитии, перестать слышать мнение людей и отзываться на их чаяния. Такая же системная работа по ротации будет проведена на уровне Президиума Генерального совета Партии. Это обычное явление для «Единой России», в отличие от других партий, когда десятилетиями одни и те же люди входят в руководящий состав», - прокомментировал член Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.