Николай Меркушкин вышел из самарского регполитсовета «Единой России»
11 декабря 2017 09:56
85
Политический совет обновлен на 10% - это семь человек.
Решение принято на региональной конференции «Единой России». Согласно Уставу, обновление партийных рядов должно происходить ежегодно.
Делегаты конференции приняли решение о выводе из политсовета Борисова Олега Георгиевича, Дурову Людмилу Ивановну, Куцева Михаила Петровича, Меркушкина Николая Ивановича, Носкова Игоря Александровича, Овчинникова Дмитрия Евгеньевича, Чихирева Владимира Александровича, сообщает пресс-служба реготделения.
Вместо них в состав регионального политсовета вошли:
Волков Денис Александрович, депутат Самарской Губернской Думы, координатор проекта «Экология России».
Лагерева Галина Александровна, руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Макридин Евгений Александрович, глава муниципального района Волжский, член Генерального совета Партии.
Симонов Владимир Федорович, депутат Самарской Губернской Думы, президент ГК «Криста».
Солнцев Вадим Михайлович, исполняющий обязанности Руководителя Регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Партии.
Степаненко Артем Анатольевич, член Избирательной комиссии Самарской области с правом совещательного голоса с 2011 года.
Ушатов Максим Викторович, первый заместитель руководителя Самарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», заместитель генерального директора ООО «Рельс».
«Кадровые перемещения - традиционное явление в Партии. Отмечу, это эффективный механизм управления коллективом и профессиональным ростом сотрудников. Грамотно проведенные перемещения по службе вообще полезны и отдельным специалистам, и организации в целом. Они дают высокий эффект - появляются новые мысли, новый темп в работе. Добавлю, ротация позволяет раскрыть кадровый потенциал без особых материальных затрат», - отметила Екатерина Кузьмичева, секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия».
«В региональный политсовет вошли молодые люди. Они не так давно в Партии, но показали себя с самой лучшей стороны. Важно, чтобы в Партии происходило обновление и в руководящих органах, чтобы появлялись новые идеи, новая энергия, свежая кровь. Иначе Партия рискует «забронзоветь», остановиться в своем развитии, перестать слышать мнение людей и отзываться на их чаяния. Такая же системная работа по ротации будет проведена на уровне Президиума Генерального совета Партии. Это обычное явление для «Единой России», в отличие от других партий, когда десятилетиями одни и те же люди входят в руководящий состав», - прокомментировал член Президиума Генерального совета Партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 декабря 2017 09:56
Политический совет обновлен на 10% - это семь человек. Политика региона
84
9 декабря 2017 18:40
Он будет располагаться рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией матери. Политика региона
799
9 декабря 2017 14:55
Из-за подобных сообщений за последние месяцы в России эвакуации подверглось почти 2,5 млн человек. Политика региона
283
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1962
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1362
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1290
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5459
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2005
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8904
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2668
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10404
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3049
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2464
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1647
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2013
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1907
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1603
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3236
Мероприятия