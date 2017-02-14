Николай Меркушкин в Москве встретился с гендиректором ВИАМ Евгением Кабловым

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В ходе встречи обсуждалась концепция создания технико-внедренческого комплекса "Гагарин-центр" и перспективы открытия на базе наукограда филиала ВИАМ. Также стороны рассмотрели вопрос создания в регионе одного из центров страны по материаловедению.Создание мощного научно-технического кластера на базе технополиса "Гагарин-центр" будет направлено на эффективное решение задач, стоящих перед конструкторскими бюро РКЦ "Прогресс" и ПАО "Кузнецов". Это станет дополнительным импульсом для расширения производства современной высокотехнологичной продукции на предприятиях аэрокосмического комплекса региона.Также они обсудили работу научно-технического совета при Губернаторе Самарской области, председателем которого является генеральный директор ВИАМ. Напомним, основные задачи НТС - формирование единой технической политики региона, продвижение разработок самарских ученых и развитие инновационных технологий, сообщает пресс-служба облправительства.