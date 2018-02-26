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Новости /  Политика /  Политика региона  

Николай Меркушкин поживет на самарские доплаты еще минимум месяц

26 февраля 2018 16:46
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Новая версия законопроекта об отмене надбавок не прошла прокурорский контроль. Самарская губдума не будет 27 февраля, рассматривать инициативу об отмене доплат к пенсиям уехавших из региона чиновников, сообщает «СО» ОНЛАЙН ©


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Комментарии



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