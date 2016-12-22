Николай Меркушкин: "В Самаре сегодня расходы на управление составляют 2 млрд рублей, и за последнее время они не сокращаются."
22 декабря 2016 19:02
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В течении всего 2016 года Фурсов периодически отчитывался за проводимые им "сокращения" расходов на чиновников. Согласно информации, опубликованной на сайте городской администрации в мае 2016года, "... с начала 2016 года штатная численность городских чиновников сократилась на 35 единиц, что позволило высвободить дополнительные средства для бюджета. Всего с начала года благодаря этой мере, а также экономии на таких статьях расходов как услуги связи, канцтовары, автомобильное топливо и многих других, удалось сэкономить более 34 млн рублей бюджетных средств."
Кроме того, из этой же статьи следует, что "...только в 2015 году численность муниципальных служащих была снижена на 20%, пересмотрены размеры представительских расходов и затрат на содержание имущества.
Сократить расходы на управленческий аппарат позволило и объединение родственных по функционалу подразделений. Это объединение коснулось сразу восьми ведомств. Оптимизация структуры департаментов будет продолжена и в этом году. В частности, она затронет Департамент финансов и экономического развития.
Наиболее значительную экономию городской казне в прошлом году принес строгий контроль над проведением торгов на размещение муниципальных заказов. Снижение первоначальной цены контрактов позволило сберечь более 420 млн рублей, что практически на 260 млн рублей больше, чем в 2014 году."
Однако, по мнению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, высказанная им в своём Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона, деятельность господина Фурсова на своем посту привела к тому, что к концу 2016 года " ... в Самаре расходы на аппарат втрое больше, чем в Тольятти. В Самаре сегодня расходы на управление составляют 2 млрд рублей, и за последнее время они не сокращаются, а перетекают или в МУПы, или еще куда-то. А платить надо все равно бюджетные деньги. То есть, Самара должна как минимум сократить расходы на содержание аппарата на 1 млрд рублей."
При этом, напомним, что согласно того же информацинного сообщения на сайте администрации, Глава Самары Олег Фурсов одним из приоритетных направлений работы Администрации обозначил сокращение внутренних расходов. Поэтому у опрошенных нами экспертов возникли большие сомнения, что чиновник сможет справиться с поставленной перед ним задачей.
"Я уже Фурсову сказал, что мы не дадим денег на дороги, если расходы не будут сокращены," - Николай Меркушкин.
В связи сэтим высказыванием губернатора у нас возник совершенно резонный вопрос - если этот чиновник не справится со своей работой, почему в наказание за это должны будут пострадать рядовые самарцы?
Почему жители Самары должны будут лишиться хороших дорог, в качестве наказания за то, что Олег Борисович Фурсов вдруг не сможет сократить расходы на содержание своих чиновников? Да еще в 2 раза?
Может быть жители Самары и так недостаточно страдают от неубранных дорог, крыш, тротуров и той вопиющей неразберихе, которая творится в городских департаментах? Как например здесь, когда Администрация Промышленного района понятия не имеет за что отвечает МП "Благоустройство" и чем должны заниматься управляющие компании.
Может быть жители Самары виноваты в том, что выбрали не того мэра? Нет. Он не является всенародно избранным мэром.
Тогда почему?
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