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Н. Меркушкин:
Николай Меркушкин: "В Самаре сегодня расходы на управление составляют 2 млрд рублей, и за последнее время они не сокращаются."
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Николай Меркушкин: "В Самаре сегодня расходы на управление составляют 2 млрд рублей, и за последнее время они не сокращаются."

22 декабря 2016 19:02
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Н. Меркушкин:
Губернатор пригрозил урезать дорожное финансирование Самары, если Глава Самары Олег Фурсов не сможет сократить расходы на содержание аппарата в 2 раза - с 2-х млрд.рублей до 1 млрд.руб.

 В течении всего 2016 года Фурсов периодически отчитывался за проводимые им "сокращения" расходов на чиновников. Согласно информации, опубликованной на сайте городской администрации в мае 2016года, "... с  начала 2016 года штатная численность городских чиновников сократилась на 35 единиц, что позволило высвободить дополнительные средства для бюджета. Всего с начала года благодаря этой мере, а также экономии на таких статьях расходов как услуги связи, канцтовары, автомобильное топливо и многих других, удалось сэкономить более 34 млн рублей бюджетных средств."

Кроме того, из этой же статьи следует, что  "...только в 2015 году численность муниципальных служащих была снижена на 20%, пересмотрены размеры представительских расходов и затрат на содержание имущества.

Сократить расходы на управленческий аппарат позволило и объединение родственных по функционалу подразделений. Это объединение коснулось сразу восьми ведомств. Оптимизация структуры департаментов будет продолжена и в этом году. В частности, она затронет Департамент финансов и экономического развития.

Наиболее значительную экономию городской казне в прошлом году принес строгий контроль над проведением торгов на размещение муниципальных заказов. Снижение первоначальной цены контрактов позволило сберечь более 420 млн рублей, что практически на 260 млн рублей больше, чем в 2014 году."

Однако, по мнению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, высказанная им в своём Послании к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона, деятельность господина Фурсова на своем посту привела к тому, что  к концу 2016 года " ... в Самаре расходы на аппарат втрое больше, чем в Тольятти. В Самаре сегодня расходы на управление составляют 2 млрд рублей, и за последнее время они не сокращаются, а перетекают или в МУПы, или еще куда-то. А платить надо все равно бюджетные деньги. То есть, Самара должна как минимум сократить расходы на содержание аппарата на 1 млрд рублей."

При этом, напомним, что согласно того же информацинного сообщения на сайте администрации, Глава Самары Олег Фурсов одним из приоритетных направлений работы Администрации обозначил сокращение внутренних расходов. Поэтому у опрошенных нами экспертов возникли большие сомнения, что чиновник сможет справиться с поставленной перед ним задачей.

"Я уже Фурсову сказал, что мы не дадим денег на дороги, если расходы не будут сокращены," - Николай Меркушкин.

В связи сэтим высказыванием губернатора у нас возник совершенно резонный вопрос - если этот чиновник не справится со своей работой, почему в наказание за это должны будут пострадать рядовые самарцы?  

Почему жители Самары должны будут лишиться хороших дорог, в качестве наказания за то, что Олег Борисович Фурсов вдруг не сможет сократить расходы на содержание своих чиновников? Да еще в 2 раза?

Может быть жители Самары и так недостаточно страдают от неубранных дорог, крыш, тротуров и той вопиющей неразберихе, которая творится в городских департаментах? Как например здесь, когда Администрация Промышленного района понятия не имеет за что отвечает МП "Благоустройство" и чем должны заниматься управляющие компании.




Может быть жители Самары виноваты в том, что выбрали не того мэра? Нет. Он не является всенародно избранным мэром.

Тогда почему?
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Комментарии



Политика региона
22 декабря 2016  19:02
Н. Меркушкин:
Николай Меркушкин: "В Самаре сегодня расходы на управление составляют 2 млрд рублей, и за последнее время они не сокращаются."
Губернатор пригрозил урезать дорожное финансирование Самары, если Глава Самары Олег Фурсов не сможет сократить расходы на содержание аппарата в 2 раза - с 2-х... Политика региона
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