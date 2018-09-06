Николай Малаков наградил Дмитрия Азарова знаком "За вклад в Российскую культуру"

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И.о. министра культуры РФ Николай Малаков отметил системную работу Дмитрия Азарова по сохранению исторического наследия, реализации прорывных инициатив, содействие развитию отрасли культуры в целом и наградил его знаком "За вклад в Российскую культуру".Награду также получил Александр Хинштейн.В свою очередь, Дмитрий Азаров отметил, что Правительство региона продолжит плодотворное сотрудничество с Министерством культуры РФ: "У нас большие планы, в том числе, совместные. И те позитивные изменения, которые сегодня есть в регионе, происходят во многом благодаря поддержке министерства", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.