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Новости /  Политика /  Политика региона  

Необходимая мера: Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством

10 августа 2018 17:47
147
При этом повышение пенсионного возраста повысит размер выплат и сбалансирует рынок труда.
Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что проведение пенсионной реформы необходимо. Он сравнил изменения в законодательстве с горьким лекарством, которое нужно выпить, чтобы стало лучше, передает life.ru.

— Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, всё может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения, — сказал Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника.

При этом премьер страны добавил, что сейчас пенсионная реформа является одним из самых сложных вопросов в обществе.

Правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда. 
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Комментарии



Политика региона
10 августа 2018  17:47
При этом повышение пенсионного возраста повысит размер выплат и сбалансирует рынок труда.
Необходимая мера: Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
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