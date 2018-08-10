Необходимая мера: Медведев сравнил пенсионную реформу с горьким лекарством
10 августа 2018 17:47
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— Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, всё может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения, — сказал Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника.
При этом премьер страны добавил, что сейчас пенсионная реформа является одним из самых сложных вопросов в обществе.
Правительство предлагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 — для женщин. Сейчас он составляет 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. Увеличение пенсионного возраста повысит размер пенсии и сбалансирует рынок труда.
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