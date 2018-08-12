Не оплатил счёт. Депутата исключили из ЕР после скандала в баре "Куршавель"

21

— Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета "Единой России" за дискредитирующие действия. Меры по отношению к Коргунову приняты по результатам всесторонней проверки, — говорится в сообщении.Напомним, 5 августа с региональных СМИ появилась информация об инциденте в саратовском караоке-баре "Куршевель" с участием депутата Ровенского районного собрания Саввы Коргунова.Сообщалось, что парламентарий отказался оплачивать счёт, а когда охрана вызвала полицию, он заявил, что задержание будет незаконным, так как он депутат. Фотографии неоплаченного счёта появились в Сети. Согласно чеку, Коргунов пил водку и вино, закусывая карбонатом, а также исполнил восемь песен.Фото: Соцсети