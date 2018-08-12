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Не оплатил счёт. Депутата исключили из ЕР после скандала в баре "Куршавель"

12 августа 2018 14:55
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По данным партии, Савва Коргунов ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за недостойное поведение в общественном месте.
Районного депутата Савву Коргунова исключили из партии "Единая Россия" за недостойное поведение в караоке-баре "Куршавель" в Саратове — парламентарий отказался платить счёт, сославшись на свою должность. Об этом сообщает региональное отделение партии, передает life.ru.

— Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета "Единой России" за дискредитирующие действия. Меры по отношению к Коргунову приняты по результатам всесторонней проверки, — говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа с региональных СМИ появилась информация об инциденте в саратовском караоке-баре "Куршевель" с участием депутата Ровенского районного собрания Саввы Коргунова.

Сообщалось, что парламентарий отказался оплачивать счёт, а когда охрана вызвала полицию, он заявил, что задержание будет незаконным, так как он депутат. Фотографии неоплаченного счёта появились в Сети. Согласно чеку, Коргунов пил водку и вино, закусывая карбонатом, а также исполнил восемь песен. 


Фото: Соцсети
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Комментарии



Политика региона
12 августа 2018  14:55
По данным партии, Савва Коргунов ранее уже привлекался к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за недостойное поведение в общественном месте.
Не оплатил счёт. Депутата исключили из ЕР после скандала в баре "Куршавель"
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