Не оплатил счёт. Депутата исключили из ЕР после скандала в баре "Куршавель"
12 августа 2018 14:55
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— Депутат Ровенского районного собрания Савва Коргунов исключен из партии и местного политического совета "Единой России" за дискредитирующие действия. Меры по отношению к Коргунову приняты по результатам всесторонней проверки, — говорится в сообщении.
Напомним, 5 августа с региональных СМИ появилась информация об инциденте в саратовском караоке-баре "Куршевель" с участием депутата Ровенского районного собрания Саввы Коргунова.
Сообщалось, что парламентарий отказался оплачивать счёт, а когда охрана вызвала полицию, он заявил, что задержание будет незаконным, так как он депутат. Фотографии неоплаченного счёта появились в Сети. Согласно чеку, Коргунов пил водку и вино, закусывая карбонатом, а также исполнил восемь песен.
Фото: Соцсети
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