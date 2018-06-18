Не менее 17 сенаторов покинут Совет Федерации после единого дня голосования в сентябре
18 июня 2018 18:18
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Из Совфеда уйдут представитель Бурятии Александр Варфоломеев, оба представителя Кемеровской области — Александр Лаврик и Сергей Шатиров, сенатор от Иркутской области Виталий Шуба, Людмила Козлова от Смоленской области, представитель Ингушетии Мухарбек Дидигов, сенатор от Приморского края Светлана Горячева, представитель Хабаровского края Александр Шишкин, сенатор от Владимирской области Антон Беляков, представитель Магаданской области Анатолий Широков, представляющий Московскую область Юрий Липатов, сенатор от Орловской области Владимир Круглый и выдвинутый московским мэром 93-летний бывший кандидат в члены Политбюро Владимир Долгих.
Также свое кресло в Совфеде не сохранит представитель Ярославской областной думы, бывший губернатор региона Анатолий Лисицын, который снял свою кандидатуру с праймериз «Единой России» перед выборами, уточнили собеседники РБК.
Кроме того, верхнюю палату покинут сенатор от Якутии Вячеслав Штыров, Владимир Бочков от Ивановской области и представляющий Алтайский край Михаил Щетинин. Их кресла, как РБК писал ранее, получат бывшие главы регионов — Егор Борисов, Павел Коньков и Александр Карлин.
Беляков, Шишкин, Штыров, Долгих, Бочков, Шуба, Козлова и Дидигов не ответили на сообщения и звонки РБК. Сенаторы Акимов, Варфоломеев, Липатов, Лаврик и Лисицын были недоступны для комментариев. Помощница Шатирова не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о его уходе из Совфеда.
Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что покинет верхнюю палату после региональных выборов. «Мне трудно это комментировать, потому что комментировать событие, которое будет через три месяца, довольно трудно», — заявил он.
В приемной сенатора от Приморского края Светланы Горячевой заявили РБК, что она воздержится от комментариев. Сенатор от Орловской области Владимир Круглый не смог оперативно ответить РБК, сославшись на занятость. «Не могу говорить, я в командировке», — заявил он. Как сообщили РБК в аппарате комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенатор, Михаил Щетинин сказал, что «сейчас еще не время комментировать данный вопрос».
После массовой ротации глав регионов Кремль получил возможность «почистить ряды сенаторов», пояснил РБК источник в верхней палате. Именно с этим связано то, что в Совфеде произойдет масштабная перестановка, уверен он. «Те, кто давно хотел уйти по состоянию здоровья или каким причинам, смогут уйти, — уточнил собеседник РБК. — Также власть сможет поменять и тех, кто давно раздражает и кого хотелось сменить, но повода не было». Список покидающих верхнюю палату сенаторов не ограничится 17 именами, добавил он, но по остальным «пока не принято решение, а принимается оно не в Совфеде, а в Кремле», подчеркнул источник.
Основная причина ротации сенаторов — замена возрастных представителей регионов, сказал РБК политолог Николай Миронов. По его мнению, врио губернаторов стремятся делегировать в Совфед своих людей. Эксперт назвал ожидаемым уход из Совфеда Долгих, Горячевой и Белякова. То, что в список отставников попал 66-летний Шуба, Миронов связал с обновлением партийной команды в Иркутской области, которым сейчас занимается секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
С возрастным фактором согласен и политолог Константин Калачев: по его словам, среди сенаторов «на вылет» есть «много пенсионеров, которым стоило бы уйти просто по возрасту». Однако возраст — не главный фактор, отметил эксперт. «Если человек деятельный, глубокий и имеет авторитет в регионе и на федеральном уровне, то он может и остаться, — сказал РБК Калачев. — Среди перечисленных имен есть политические пенсионеры, а есть вполне работоспособные политики».
Есть, по мнению политолога, и третья категория покидающих Совфед сенаторов — те, кто не смог вписаться в работу палаты, не имеет сильных связей в регионе и влиятельных федеральных покровителей. Это, к примеру, Антон Беляков, считает Калачев.
Второй собеседник РБК в верхней палате сообщил, что в этом году сенаторами могут стать как минимум трое высокопоставленных военных. На них благодаря поправкам, принятым в прошлому году, не действует «ценз оседлости» — положение закона, по которому кандидат в сенаторы должен прожить в регионе пять лет непосредственно перед тем, как стать кандидатом в сенаторы, либо 20 лет в совокупности. Поэтому генералы могут стать представителями любого региона, отметил собеседник РБК. От ценза помимо высокопоставленных военных освобождены депутаты Госдумы, чрезвычайные и полномочные послы и лица, имеющие высшие чины юстиции.
По некоторым сенаторам уже принято решение, что они точно сохранят свои кресла. Среди них — представитель Хакасии Евгений Серебренников, сенатор от Забайкальского края Степан Жиряков, представитель Архангельской области Людмила Кононова, выдвинутый заксобранием Владимирской области Сергей Рыбаков, сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин, выдвинутый губернатором Ивановской области Валерий Васильев, представитель Нижегородской области Владимир Лебедев и сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.
В верхнюю палату по закону входят по два сенатора от каждого субъекта — от законодательной (заксобрание) и исполнительной (глава) власти региона. Срок полномочий членов Совфеда соответствует сроку полномочий выдвинувших их заксобраний и губернаторов. Стать сенатором может любой гражданин России старше 30 лет, «обладающий безупречной репутацией».
Осенью Совет Федерации может ожидать существенное обновление, поскольку в единый день голосования, 9 сентября, пройдут прямые выборы глав 22 регионов. Еще в четырех субъектах — Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Ингушетии и Дагестане — их изберут местные парламенты. В тот же день пройдут выборы в заксобрания 16 регионов.
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