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Новости /  Политика /  Политика региона  

Назначен врио министра имущественных отношений Самарской области

7 июня 2018 19:36
С 7 июня им стал Иван Ефанов.
Постановлением Губернатора Самарской области №96 от 07.06.2018 временно исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области с 7 июня назначен Иван Александрович Ефанов, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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7 июня 2018  19:36
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