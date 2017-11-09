Назначен первый заместитель главы Самары
9 ноября 2017 13:42
100
Руководитель аппарата администрации города Владимир Терентьев назначен по совместительству первым заместителем главы Самары, пишет Samru.ru. Терентьев возглавляет аппарат с 2012 года.
Напомним, Вячеслав Сластенин, до этого занимавший пост первого вице-мэра, ушел с должности на прошлой неделе.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
9 ноября 2017 13:42
Им станет Владимир Терентьев. Политика региона
94
8 ноября 2017 16:57
В целом депутаты Самарской губернской думы, по словам Виктора Сазонова, положительно оценили ведущиеся на объектах работы. Политика региона
547
8 ноября 2017 14:49
Поправки в региональный закон об ограничении продажи алкоголя будут приниматься только с учетом консолидированного мнения большинства жителей региона. Политика региона
211
Выборы 2018
11 сентября 2017 11:52
В регионе подвели итоги единого дня голосования 10 сентября 2017 года. Выборы 2018
1832
16 июня 2017 15:05
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал новость, что началось обучение составов ТИКов. Выборы 2018
1285
15 мая 2017 15:17
Председатель избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев прокомментировал изменения в законах о выборах. Выборы 2018
1158
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3928
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1515
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8389
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2287
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8873
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2697
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1158
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1628
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1505
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1272
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2899
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2720
Мероприятия