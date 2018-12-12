Насыщенный рабочий день проводит Дмитрий Азаров в Москве

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- переговоры по развитию высшего образования СО;- поддержка самарских IT-компаний (работающих в МСК);- переговоры по проблемам обманутых дольщиков;- совещание с представителями Министерства природных ресурсов и экологии РФ и контр. органами по внедрению новой модели обращения с отходами, передает пресс-служба департамента информационной политики СО."Задачи, планы, конкретные результаты. Многое ещё предстоит сделать до конца года. Подал заявку в минпросвещение на строительство новой школы в Октябрьском районе", - написал Дмитрий Азаров в Твиттере.