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Новости /  Политика /  Политика региона  

Направлена жалоба облпрокурору о незаконном задержании депутата Михаила Матвеева

24 апреля 2017 10:08
393
Направлена жалоба в облпрокурору о незаконном задержании депутата Михаила Матвеева
Об этом сообщает адвокат Андрей Соколов.

Направлена жалоба облпрокурору о нарушении порядка привлечения депутата Михаила Матвеева к административной ответственности и незаконном задержании, сообщает в своем твитере адвокат Андрей Соколов.

О дате и времени рассмотрения дела в суде Октябрьского района станет известно завтра. Судебное заседание открытое, смогут прийти все желающие.

«Маршрут, по которому двигался марш, был предложен полицией до его начала. Поэтому админ.дело и задержание -провокация и чистой воды политика», - пишет Соколов.

Напомним, 23 апреля в Самаре прошел марш пенсионеров с лозунгами против губернатора Николая Меркушкина, по итогам был задержан организатор Михаил Матвеев.

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Комментарии

24 апреля 2017 10:21
Michael
Теперь узнаем, обмеркушилась наша прокуратура или нет?


Политика региона
24 апреля 2017  10:08
Направлена жалоба в облпрокурору о незаконном задержании депутата Михаила Матвеева
Направлена жалоба облпрокурору о незаконном задержании депутата Михаила Матвеева
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