Направлена жалоба облпрокурору о незаконном задержании депутата Михаила Матвеева
24 апреля 2017 10:08
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Направлена жалоба облпрокурору о нарушении порядка привлечения депутата Михаила Матвеева к административной ответственности и незаконном задержании, сообщает в своем твитере адвокат Андрей Соколов.
О дате и времени рассмотрения дела в суде Октябрьского района станет известно завтра. Судебное заседание открытое, смогут прийти все желающие.
«Маршрут, по которому двигался марш, был предложен полицией до его начала. Поэтому админ.дело и задержание -провокация и чистой воды политика», - пишет Соколов.
Напомним, 23 апреля в Самаре прошел марш пенсионеров с лозунгами против губернатора Николая Меркушкина, по итогам был задержан организатор Михаил Матвеев.
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Комментарии
24 апреля 2017 10:21
Michael
Политика региона
24 апреля 2017 10:08
Об этом сообщает адвокат Андрей Соколов. Политика региона
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23 апреля 2017 20:55
Несмотря на ожесточённое сопротивление властей самарские пенсионеры прошли маршем по проспекту Ленина. Политика региона
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